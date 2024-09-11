Президент Туркменистана принял Министра иностранных дел Малайзии

10 сентября 2024 г. Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамад бин Хаджи Хасана.

Выразив благодарность за тёплый приём, гость передал сердечные приветствия от XVII Верховного правителя Малайзии Султана Ибрахима ибн Алмархум Султана Искандара и Премьер-министра Анвара Ибрахима.

Приветствуя гостя на древней туркменской земле, глава государства отметил, что рассматривает нынешний визит как важный этап в дальнейшем развитии партнёрства между Туркменистаном и Малайзией и выразил тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания высокопоставленным руководителям дружественной страны.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что встречи и переговоры с туркменскими коллегами в рамках визита пройдут успешно и продуктивно.

Как отмечалось, Туркменистан и Малайзию связывают дружественные отношения, основанные на принципах равенства и взаимоуважения. Сегодня сотрудничество двух стран успешно развивается как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Поблагодарив министра иностранных дел Малайзии за поддержку политики позитивного нейтралитета Туркменистана и его конструктивных международных инициатив, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменское государство ценит высокий уровень развития сотрудничества с Организацией Объединённых Наций, Организацией исламского сотрудничества, Движением неприсоединения и другими международными структурами.

Констатировалась нарастающая динамика межгосударственного взаимодействия в торгово-экономической сфере. Особый акцент был сделан на одном из развивающихся секторов национальной экономики – нефтегазовом комплексе, где компания «PETRONAS» вносит весомый вклад в реализацию совместных проектов.

Как подчёркивалось, малайзийская компания уже много лет участвует в проектах по добыче углеводородных ресурсов в Туркменистане, а также активно занимается подготовкой высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли страны.

Вместе с тем отмечалась значимость в развитии межгосударственного диалога встреч на высшем уровне. В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность намеченного на конец текущего года визита в Малайзию и выразил уверенность, что предстоящие в его рамках переговоры придадут новый импульс развитию дружественных отношений двух стран.

В завершение встречи Президент Туркменистана и министр иностранных дел Малайзии обменялись пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и успехов. /// TDH, 11 сентября 2024 г.