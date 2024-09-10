В Ашхабаде состоялись межмидовские консультации между Туркменистаном и Малайзией

9 сентября 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись туркмено-малазийские межмидовские консультации.

Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, малайзийскую – заместитель генерального секретаря Министерства иностранных дел Малайзии Дато Ахмад Розиан бин Абд Гани.

В ходе консультаций дипломаты двух стран обсудили широкий круг вопросов многостороннего и двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Стороны подтвердили взаимный настрой на продолжение диалога в представляющих взаимный интерес направлениях, включая расширение договорно-правовой базы взаимодействия.

Было подчеркнуто, что контакты на высшем уровне, а также регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран являются важным фактором в продвижении отношений.

В целях реализации достигнутых договоренностей участники встречи детально обсудили насущные темы двусторонней повестки. Были рассмотрены возможности проведения на регулярной основе бизнес-форумов и тематических выставок, организации бизнес-миссий, активизации контактов между Торгово-промышленными палатами двух стран.

Особо отмечена гуманитарная составляющая туркмено-малазийских отношений, где страны имеют большой опыт и солидный потенциал для углубления эффективного взаимодействия по линии образования, науки, культуры, туризма, а также в области здравоохранения.

Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в активизации контактов представителей государственных и частных структур двух стран для проведения совместных мероприятий, способствующих укреплению и расширению двусторонних связей между Туркменистаном и Малайзией. ///МИД Туркменистана, 9 сентября 2024 г.