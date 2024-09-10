TIF 2024: Узбекистан предлагает создать в Центральной Азии единую транспортную систему

Министр транспорт Узбекистана Илхом Махкамов в ходе своего выступления на пленарной сессии «Транспортная Связанность и Устойчивость: Инвестиционные Проекты в области Транспорта и Коммуникаций» Инвестиционного форума Туркменистана TIF2024 в Ашхабаде рассказал об усилиях своей страны по развитию региональной и межрегиональной транспортной связуемости.

В презентации было обозначено несколько транспортных инициатив, ключевым участником которых является Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан.

В целях создания для стран Центральной Азии кратчайшего пути выхода в Мировой океан, а также для увеличения транзитного потенциала региона Узбекистан ведет активную работу по реализации проектов строительства железных дорог Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Узбекистан – Афганистан – Пакистан.

«По оценкам экспертов железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет кратчайшим путем из Китая в страны Европы и Ближнего Востока», – отметил Махкамов.

По его словам, в настоящее время объем перевозок по мультимодальному маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан увеличился более чем в 20 раз.

Проект железной дороги Узбекистан – Афганистан – Пакистан соединит южноазиатскую железнодорожную систему с центральноазиатской и евразийской.

По мнению министра, данная железная дорога сформирует новую парадигму торгово-экономического сотрудничества в континентальном масштабе. В результате реализации проекта стоимость перевозки грузов из Пакистана в Узбекистан согласно предварительным расчетам уменьшится в три раза, сроки доставки грузов составят от 3 до 5 дней.

«Этот проект должен рассматривать не только с экономической точки зрения, но и как часть усилий по достижению мира и экономического прогресса в Афганистане», – подчеркнул министр транспорта Узбекистана.

Махкамов призвал к объединению усилий по диверсификации транспортных маршрутов, недопущению разрыва цепочек поставок грузов, совместному развитию новых транспортных маршрутов в условиях усложняющейся как глобальной, так и региональной ситуации, стремительных изменений международной ситуации и растущей геополитической напряженности.

С учетом вышеуказанных тенденций Узбекистан за последние годы предпринимает меры по формированию перспективных и развитию действующих транспортных коридоров в регионе Россия – Каспийское море – Туркменистан – Узбекистан – Кыргызстан и Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан, которые позволят укрепить транспортно-логистический потенциал региона, развивая торговлю между странами СНГ, Центральной Азии, Южной Азией, Юго-Восточной Азией, открывая рынки с населением более полутора миллиарда человек, продолжил министр.

Махкамов озвучил предложение о активизации сотрудничества в развитии грузоперевозок по южному маршруту – Китай – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – ЕС, также Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – ЕС.

Он выразил готовность создать благоприятные условия по ускоренной доставке грузов и по предоставлению тарифных преференций по данным маршрутам на взаимовыгодной основе.

Министр транспорт Узбекистана предложил интегрировать существующую транспортную сеть региона в единую транспортную систему для превращения региона в крупный хаб между Севером и Югом, Западом и Востоком.

Он указал на необходимость унифицировать и гармонизировать технические стандарты национальных законодательств с международными нормами стандартами, зафиксированными в соглашениях и конвенциях ООН, внедрять технологические инновации, в частности путем перехода к безбумажному документообороту через внедрение таких решений, как ePermit, eTIR, eTransit.

К настоящему времени Узбекистан и Казахстан полностью перешли на систему электронных разрешений в грузоперевозках ePermit.

По словам Махкамова, на полях TIF2024 состоялись переговоры с Генеральным Директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым, в ходе которых достигнута договоренность о скорейшей цифровизации транспортного документооборота с Туркменистаном. ///nCa, 10 сентября 2024 г.