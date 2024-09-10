Министр иностранных дел Туркменистана встретился со своим малазийским коллегой

9 сентября 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Рашида Мередова с делегацией Малайзии во главе с Министром иностранных дел Дато Сери Утама Хаджи Мохамад бин Хаджи Хасаном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшей активизации многолетнего партнёрского взаимодействия, основанного на принципах взаимоуважения и учете интересов. Рассмотрено сотрудничество по политико-дипломатической линии, включая взаимодействие в рамках международных структур, в частности ООН, ОИС.

Министры подтвердили свою приверженность укреплению двусторонних отношений в широком спектре областей сотрудничества, включая торговлю и инвестиции, халяль-индустрию, образование, туризм, культуру и наращивание потенциала.

Они подчеркнули значительную роль и вклад компании PETRONAS в экономическое преобразование нефтегазового сектора Туркменистана с момента начала деятельности компании в стране в 1996 году.

Стороны отметили схожесть позиций по ряду аспектов региональной и международной повестки дня. ///nCa, 9 сентября 2024 г.