Конференция по климату собрала молодёжь южного региона Туркменистана

В административном центре Марыйского велаята в городе Мары на базе Государственного энергетического института Туркменистана состоялась конференция молодых экоактивистов южного региона по обсуждению климатических изменений и роли молодёжи в решении возникающих в связи с этим проблем, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие организовано в преддверии 19-й Конференции молодёжи по климату (COY-19) и 29-й сессии Конференции сторон (COP 29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Организаторами выступили Правительство Туркменистана совместно с Офисом Постоянного координатора ООН, Программой развития ООН, Посольствами Азербайджанской Республики, Великобритании и Объединённых Арабских Эмиратов в Туркменистане, при поддержке Германского общества по Международному сотрудничеству (GIZ).

В работе конференции приняли участие Джалпа Ратна, Представитель офиса ЮНИСЕФ в Туркменистане, Каролина Милов, директор Программы «Европейский Союз (ЕС) за «зелёное» развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024–2028 годы», Молодые послы ЦУР, специалисты министерств иностранных дел, образования, охраны окружающей среды и энергетики Туркменистана.

На первой сессии Каролина Милов выступила с презентацией Программы ЕС за «зелёное» развитие Туркменистана, подчеркнув важность глобальной климатической повестки и принимаемых мер на национальном, региональном и международном уровнях. Представитель Посольства Великобритании рассказала о вкладе посольства в смягчение последствий изменения климата в Туркменистане. Молодые послы ЦУР презентовали результаты предыдущих конференций и поделились своими наработками и предложениями.

В ходе второй сессии участники, разделившись на рабочие группы, обсудили вопросы снижения выбросов парниковых газов на энергетических предприятиях, перехода на чистые источники энергии, разработки стратегий по информированию общественности о возобновляемых источниках энергии, энергосбережения и устойчивого образа жизни, внедрения смартсетей и передовых технологий для повышения эффективности энергопотребления, а также перспективы развития солнечной и ветряной энергетики в Туркменистане.

Каждая группа подготовила свои предложения для включения в предварительный вариант Молодёжного заявления Туркменистана, которые будут учтены в разработке Дорожной карты по климатическим действиям. Предложения были озвучены на заключительной сессии.

Параллельно с молодёжной конференцией в Учебном образовательном центре «Алгоритм» города Мары прошла Национальная детская конференция по изменению климата, в которой приняли участие учащиеся средних школ и учебных центров города Мары в возрасте от 12 до 17 лет. Специалисты Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане в игровой форме сделали презентацию на тему «Изменение климата и дети Туркменистана». Она включала информацию для детей о глобальном потеплении, парниковом эффекте, экономии электроэнергии и защите окружающей среды. Затем состоялось обсуждение идей о действиях, которые могут предпринять дети для смягчения последствий изменения климата.

В преддверии Молодёжного форума в городе Баку конференции молодых экоактивистов (LCОY) проводятся во всех велаятах страны с учётом региональной климатической повестки. На всех конференциях рассматривается содержание Молодёжного заявления, которое прозвучит на Молодёжной конференции COY19 в г. Баку. Заключительный тур LCOY состоится в Ашхабаде в Международный день охраны озонового слоя и объединит свыше 300 участников и гостей.///nCa, 10 сентября 2024 г.