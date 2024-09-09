USAID и Региональный экологический центр Центральной Азии представили в Туркменистане Платформу Сообщества практиков

5 сентября состоялся круглый стол по презентации платформы Сообщества практиков, организованный Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде совместно с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).

На встрече присутствовали представители следующих организаций: Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана, Академия государственных служащих при Президенте Туркменистана, Министерство образования Туркменистана, туркменские университеты, Национальный Институт пустынь, растительного и животного мира министерства охраны окружающей среды Туркменистана, Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию, Международные организации, включая Агентство США по международному развитию.

В ходе встречи участники были ознакомлены с Сообществом практиков Центральной Азии, созданном в Центральной Азии в 2022 году при поддержке USAID/WAVE. Базируясь на членах Сети академического сообщества (САС), Сообщество практиков расширило свой состав и сегодня включает в себя представителей учебных и научных учреждений, государственных органов, международных организаций и экспертов, заинтересованных в продвижении водной, энергетической, продовольственной и экологической безопасности в Центральной Азии.

Менеджер программы РЭЦЦА «Управление окружающей средой» Людмила Киктенко рассказала о деятельности и ключевых достижениях Сообщества и возможности вступления в него представителей Туркменистана. Сообщество практиков объединяет высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты региона с целью продвижения вопросов водной, энергетической, продовольственной, экологической (ВЭПЭ) безопасности и устойчивого развития в образовательном и научном процессах и содействует обмену знаниями и взаимодействию.

«Сообщество практиков объединяет представителей академических, научных, управленческих структур, студентов и экспертов и обеспечивает их доступ к передовым знаниям и инструментам для эффективного управления водной, энергетической, продовольственной, экологической безопасностью и устойчивого развития стран Центральной Азии», – отметила Людмила Киктенко.

Презентуя электронную платформу Сообщества практиков, расположенную на Евразийском портале по управлению речными бассейнами, Координатор по развитию Сообщества практиков и академического сообщества в РЭЦЦА Замира Жолдаскызы рассказала о задачах и принципах работы электронной платформы и тех возможностях, которые она предоставляет зарегистрированным членам.

«Электронная платформа Сообщества практиков – это информационная база и нетворкинговая площадка, на которой можно найти образовательные и тренинговые материалы, исследовательские и аналитические работы по водным ресурсам и взаимосвязи секторов, а также резюме членов Сообщества. Здесь можно не только получать полезную информацию, но и делиться своей экспертизой и взаимодействовать с коллегами из других стран Центральной Азии,» – сказала Замира Жолдаскызы.

По словам спикера, за последние полгода количество пользователей на riverbp.net удвоилось, что доказывает рост интереса к платформе Сообщества практиков со стороны университетов и ее практическую пользу. Это также частично связано с созданием группы в социальной сети Telegram, которая упростила процесс нетворкинга между членами САС и Сообщества практиков.

Кроме того, во время встречи рассматривались учебные модули и другие материалы и знания, которые в последствии будут опубликованы на платформе Сообщества практиков для пользователей из Туркменистана. Эти продукты знаний будут способствовать повышению профессиональных навыков и обмену опытом среди участников платформы, обеспечивая их необходимыми ресурсами для более эффективной работы и взаимодействия в сфере устойчивого развития.

Сеть академического сообщества (САС) действует с 2013 года на платформе Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) при поддержке партнеров по развитию, таких как: Агентство США по международному развитию (USAID), Швейцарское Агентство по развитию (SDC), Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Европейский Союз (EU), Всемирный Банк (WB) и другие.

Платформа Сообщества практиков была создана в 2022 г. Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде в сотрудничестве с Региональным экологическим центром Центральной Азии на базе Евразийского портала по управлению речными бассейнами (riverbp.net). /// РЭЦЦА, 5 сентября 2024 г.