TIF 2024: привлекательные траектории экономического благополучия

В Ашхабаде полным ходом идет подготовка к одному из главных событий в экономической жизни страны – Инвестиционному Форуму Туркменистана (TIF 2024), участие в котором примут представители и официальные лица крупных международных организаций, финансово-банковских институтов, энергетических компаний, а также различных профильных структур самых разных государств континента. В центре внимания участников форума – возможности реализации перспективных проектов, намеченных к действенному претворению в жизнь на территории нашей страны. Речь идет о таких значимых инициативах как строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), интенсификация нефтехимического и электроэнергетического секторов национальной экономики, транспортного сегмента, строительства, химической и текстильной отраслей промышленности и многих других.

Для более качественного раскрытия потенциала туркменского экономического сектора для гостей форума будет организована интерактивная выставка, в рамках которой ожидается демонстрация категории товаров, формирующих «экспортное лицо» Туркменистана на мировом рынке. В данном контексте стоит обратить особое внимание на агропромышленный, энергетический, транспортно-коммуникационный комплексы, которые за последние годы добились ощутимого роста показателей на фоне общего экономического подъема. Площадка форума сулит стать эффективным механизмом для организации встреч и проведения конструктивных деловых переговоров между главами национальных компаний, министерств, флагманских предприятий и руководств целых промышленных отраслей.

Привлекать инвестиции в Туркменистан за последние несколько лет стало и вправду в разы выгоднее, что, разумеется, сопряжено с рядом причин. Именно эти факторы стимулируют иностранных игроков вкладываться в Туркменистан, создавая суперсовременную инфраструктуру, способствующую установке положительных показателей экономических индикаторов. В данном материале мы подробнее рассмотрим проекты, подогревающие исключительный интерес зарубежных участников TIF 2024, подробно остановившись на каждом из них.

Будущее транспортной инфраструктуры

Говоря о данном сегменте, нельзя не отметить высокоскоростную автомагистраль Ашхабад – Туркменабат, являющуюся, пожалуй, одной из самых заманчивых инфраструктурных проектов не только нашей страны, но и всего региона. В настоящее время ведется активное строительство последнего участка дороги Мары – Туркменабат, который свяжет Южный социально-экономический район страны с восточной областью. На сегодняшний день уже весьма продуктивно функционирует участок автобана, проложенный от туркменской столицы до административного центра Марыйского велаята. Эффект от него не заставил себя долго ждать: время перевозки грузов сократилось в разы, так же, как и качество самой доставки. Данный факт не останется незамеченным на полях TIF 2024 – иностранные инвесторы, рассматривающие нашу страну в качестве важного звена вновь формирующегося Великого Шелкового пути, обязательно воспользуются скрытыми возможностями этой дорожной артерии,.

Энергетический трек сотрудничества

Традиционно в центре внимания иностранных гостей будут находиться богатые углеводородные ресурсы Туркменистана. Китайские компании вновь, как и прежде, выдвинут новые инициативы, призванные обеспечить стабильный и безопасный рост поставок туркменских энергоресурсов на рынок Поднебесной. Туркменское «голубое топливо» уже много лет удовлетворяет китайских потребителей, что открывает новое окно возможностей для национальных энергетических компаний. Именно их работа в области разработки, освоения и эксплуатации крупных месторождений станут залогом дальнейшего продуктивного туркмено-китайского нефтегазового партнерства. Оптимизация процесса доставки топлива, обеспечение модернизации и внедрение новых экологически чистых технологий в трубопроводный экспорт Туркменистана нацелены на то, чтобы вдохнуть вторую жизнь в континентальные энергетические проекты.

Всесильные импульсы цифровизации

Важным остается вопрос и органичного использования современных информационно-коммуникационных технологий в экономическом секторе. Встать на «цифровые рельсы» в условиях стремительно меняющихся экономических реалий возможно только совместными усилиями. В этой связи TIF 2024 станет платформой для привлечения в страну новейших технологий, которые не только оптимизируют конкретные производственные процессы, но и помогут наладить принципиально новые цепочки более оперативных поставок. В этом ключе немаловажно обозначить роль крупных компаний в создании на территории Туркменистана цифрового сельского хозяйства, торговли и сферы услуг. Инновации все крепче оседают на рынке, что внушает уверенность потенциальным интересантам в устойчивом развитии туркменской экономики и, следовательно, подстегивает их к освоению расширяющихся инвестиционных возможностей. Воплотить в действительность соответствующие планы станет возможным именно на площадке TIF 2024, до начала открытия которого остались считанные дни. ///nCa, 6 сентября 2024 г. (Материал предоставлен Оргкомитетом TIF 2024)