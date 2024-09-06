Будущее сотрудничества Германии с Туркменистаном выглядит многообещающим

Стабильное, растущее экономическое сотрудничество является важной составляющей успешных отношений между Германией и Туркменистаном. Сегодня в двусторонней экономической деятельности наблюдаются четкие тенденции, которые порождают уверенность в завтрашнем дне. Об этом в интервью газете «Туркменистан» заявил Посол Германии в Туркменистане Бернд Хайнце. Глава дипмиссии Германии рассказал об ключевых направлениях туркмено-германских отношений.

Германия и Центральная Азия

Германия занимает лидирующие позиции в сотрудничестве со странами Центральной Азии в Европе. Это было очевидно на первой встрече глав региональных государств с федеральным канцлером Олафом Шольцем в Берлине в сентябре прошлого года. На этой встрече было установлено стратегическое сотрудничество между Германией и Центральной Азией, впервые в истории нашей складывается подобный формат с отдельным регионом, что способствует углублению прямых связей между людьми в сферах экономики, энергетики, природных ресурсов, регионального сотрудничества, климата и окружающей среды, подчеркнул Посол.

Экономическое сотрудничество с Туркменистаном

По мнению Посла Бернда Хайнце, стратегическое сотрудничество, установившееся между ФРГ и странами Центральной Азии, будет также способствовать укреплению экономических связей с Туркменистаном.

Приоритетом на среднесрочную перспективу станет разработка и реализация конкретных совместных проектов. Развитие ранее утверждённых также поможет определить будущие возможности сотрудничества, сказал Посол.

В качестве примера дипломат привел программу подготовки управленческих кадров, реализуемую в Туркменистане вот уже 15 лет. Данная программа, направленная на установление и поддержку деловых связей между немецкими и туркменскими компаниями, будет реализована в будущем под новым названием «Деловое сотрудничество с Германией».

Сотрудничество по линии здравоохранения

Посольство Германии в Ашхабаде ежегодно выдает около 150 виз туркменским врачам, проходящим стажировку в течение 30-45 дней в медицинских учреждениях страны. Немецкие врачи также часто посещают Туркменистан, проходят профессиональную подготовку и лечат пациентов, рассказал Посол.

Посол Хайнце также упомянул о взаимодействии в сфере развития медицинских технологий между высшими учебными заведениями Туркменистана и ФРГ, которое налажено на основе соответствующего Меморандума, подписанного в 2016 году, и дает положительные результаты. Так, Совет молодых ученых Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана и группа преподавателей совместно с немецкими специалистами разработали уникальную программу и оборудование на основе возможностей искусственного интеллекта. Ее цель — создать доступное и эффективное медицинское устройство для точного измерения уровня боли у пациентов с психическими расстройствами. Это позволит существенно улучшить качество медицинских услуг, оказываемых пациентам. Посол отметил, что в ближайшее время планируется расширить сферу применения данной технологии и продолжить ее совершенствование.

Дипломат также подчеркнул, что медицинский кластер, который планируется построить в рамках второй очереди города Аркадаг, будет представлять большой интерес для немецких компаний.

Культурно-гуманитарная сфера

Как отметил Посол, число изучающих немецкий язык в Туркменистане сейчас достигает 30 тысяч человек и спрос еще выше. В настоящее время ведется работа над расширением спектра краткосрочных языковых курсов.

Говоря о развитии германо-туркменского академического сотрудничества, Бернд Хайнце сообщил, что в зимний период 2022-2023 учебного года 127 туркменских студентов получили возможность продолжить обучение в Германии. В прошлом году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Институтом истории и археологии Академии наук Туркменистана и Институтом археологии ФРГ. Аналогичный документ планируется подписать между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмамеда Азади и Галле-Виттенбергским университетом имени Мартина Лютера.

В 2018 году Берлинский музей ранней и древней истории договорился с Министерством культуры Туркменистана об организации второй выставки, посвящённой культурному наследию туркменского народа, учитывая успех выставки «Маргиана – царство бронзового века на территории Туркменистана».

Также Посольство Германии совместно с дипломатической миссией Франции планирует организовать в Ашхабаде в первой половине следующего года выступление известной немецкой певицы Катарины Мерлинг, сообщил Посол.

Планы на будущее

Рассказывая о планах по развитию туркмено-германских отношений на ближайшие годы, Посол высказал точку зрения о том, что в условиях решения различных международных и региональных проблем более тесная интеграция Туркменистана с другими странами региона будет выгодна.

«Главы государств Центральной Азии также последовательно подчеркивали необходимость расширения региональной торговли, развития транспортных коридоров, логистики, борьбы с последствиями изменения климата, проведения скоординированной политики на своих пятисторонних саммитах. На мой взгляд, еще одной целью должно быть повышение стабильности политики и общества посредством социально-экономического развития, а также достижение более широкого участия населения в политической жизни страны. Как полномочный представитель ФРГ я рад поддержать усилия Туркменистана в этих областях», – сказал Хайнце.

В качестве второго направления стратегического сотрудничества Германии со странами Центральной Азии, включая Туркменистан, Посол выделил водную сферу с учетом влияния климатического кризиса на проблемы водоснабжения региона. В этом отношении также может оказаться полезным накопленный опыт немецких компаний по эффективному использованию воды.

«Следует отметить, что и Германия, и Туркменистан разделяют мнение о необходимости диверсификации своих экономических стратегий и снижения односторонней торговой зависимости. Я постараюсь внести максимальный вклад в эти усилия за время моего пребывания в должности», – заверил Посол Бернд Хайнце. ///nCa, 6 сентября 2024 г.