В Стокгольме обсуждено туркмено-шведское сотрудничество

3 сентября 2024 года в Стокгольме состоялись туркмено-шведские политические консультации. Туркменскую сторону возглавила Заместитель Министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, шведскую – глава Департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Королевства Швеция Тобиас Тиберг.

В ходе межмидовских консультаций стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и возможности их наращивания.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня, такие как обеспечение мира и безопасности, борьбы с терроризмом, экология, транспорт, энергетика.

Кроме того, была подчеркнута важность активного взаимодействия в рамках международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и ЕС. Туркменская сторона пригласила шведскую делегацию принять участие на различных мероприятиях, организуемых Туркменистаном, и предложила использовать международные площадки для организации встреч на высшем уровне.

Стороны сошлись во мнении о важности сотрудничества в рамках инициативы Европейского Союза «Global Gateway» и изучения новых форматов взаимодействия.

В тот же день туркменская делегация встретилась с Бьёрном Сёдером, главой Группы дружбы для Центральной Азии в Риксдаге (Парламенте) Королевства Швеция, главой шведской делегации в ПА ОБСЕ.

В ходе встречи стороны отметили обоюдную готовность развивать межпарламентское сотрудничество между Туркменистаном и Швецией. В этом контексте была достигнута договоренность провести онлайн встречу между Группой дружбы двух стран в октябре этого года.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в сферах культуры и образования. Стороны согласились изучить возможность организации перекрестных дней культуры в двух странах.

4 сентября туркменская делегация встретилась с Генеральным директором по евроатлантическим делам и политике безопасности Министерства иностранных дел Швеции Торбьёрном Сольстрёмом.

В ходе переговоров шведская сторона отметила свою заинтересованность в развитии сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе с Туркменистаном. Среди основных направлений стороны обозначили парламентское взаимодействие и сотрудничество в рамках международных организаций.

Стороны условились изучить возможность установления сотрудничества в сфере экологии, энергетики, между бизнес-сообществами, а также по линии культуры и образования. ///МИД Туркменистана, 4 сентября 2024 г.