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Туркменский город Аркадаг награжден на Международной выставке умных городов “WSCE 2024”

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4 сентября 2024 года туркменский город Аркадаг получил три награды на международной выставке “Умных городов” под названием “World Smart City Expo 2024”, проходившей в Гояне, Республика Корея, сообщает Посольство Туркменистана в Корее.

Награды были вручены как зарубежным, так и национальным городам, а также компаниям, отличившимся в различных областях. Примечательно, что город Аркадаг был удостоен следующих трех наград:
1. Умный город Аркадаг – Награда за выдающиеся достижения. Стоит отметить, что Аркадаг стал единственным обладателем этой награды.
2. Умный город Аркадаг – Награда зарубежных городов.
3. Умный город Аркадаг – Награда за вклад в WSCE 2024.

Во время церемонии награждения с благодарственной речью выступил глава туркменской делегации Д. Оразов, председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана.

Отметив высокий уровень организации мероприятия, Оразов подчеркнул, что награды, присужденные проекту “Умный город Аркадаг”, являются признанием достижений политики городского развития Туркменистана, разработанной под руководством Национального Лидера и Президента Туркменистана. ///nCa, 5 сентября 2024 г.

 

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