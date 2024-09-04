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В Латвии состоялась 4-я конференция по вопросам регионального сотрудничества в области безопасности границ в ЦА «Иссык-Кульская инициатива»

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Начиная с 2011 года, пограничные ведомства Центральной Азии регулярно собираются в рамках «Иссык-Кульской Инициативы» – регионального форума для сотрудничества и обмена информацией в области безопасности границ в Центральной Азии.

4-я Конференция Регионального сотрудничества по безопасности границ в Центральной Азии «Иссык-Кульская инициатива» – 2024 прошла в Риге (Латвия) 27-29 августа, в которой приняли участие руководители пограничных служб, правоохранительных органов и эксперты из стран Центральной Азии и Европейского Союза.

Основной целью мероприятия было обсуждение возможностей для расширения сотрудничества между пограничными службами в регионе. Повестка конференции была в основном сосредоточена на проблемах безопасности границ в регионе, угрозах и уязвимостях.

В частности, в ходе трех панельных сессий делегаты обсудили проблемы безопасности границ, передовой опыт постепенного внедрения комплексного подхода в управлении границами и его преимущества для лучшего управления, а также использование современных технологий для обеспечения безопасности границ.

Необходимо подчеркнуть, что «Иссык-Кульская инициатива» предоставила возможность пограничным ведомствам Центральной Азии обменяться мнениями о потребностях и приоритетах в укреплении потенциала пограничных ведомств в регионе. Участники дискуссии выразили свое мнение о возможных путях дальнейшего укрепления сотрудничества между странами.

По завершению официальной части мероприятия, БОМКА в рамках конференции организовала выставку передовых решений по обеспечению безопасности границ.

«Иссык-Кульская инициатива» – 2024 завершилась практическим посещением внешней границы ЕС, в частности госграницы Латвии с Россией, где участники конференции ознакомились с инфраструктурой, оснащением и спецификой пограничного надзора. Кроме того, они посетили Пограничный колледж Латвии, расположенный в г.Резекне, где участникам рассказали о модели системы обучения пограничников в Латвии и ЕС.///БОМКА

 

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