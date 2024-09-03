Россия и страны Центральной Азии готовят вторую встречу в верхах, заявил Лавров

Россия ведет работу над подготовкой ко второму саммиту в формате Россия-Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), который состоится в обозримой перспективе. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Существует и созданный несколько лет назад «Центральная Азия+Россия». Уже состоялся первый саммит и несколько министерских встреч. Сейчас мы готовим вторую встречу в верхах. Она состоится в обозримой перспективе», – отметил Лавров.

Лавров указал на происходящую в Евразии конкуренцию за влияние в Центральной Азии.

Он упомянул такие форматы, как «Центральная Азия+США», «ЦА+Евросоюз», «ЦА+Германия», «ЦА+Франция», «ЦА+Япония», «ЦА+Индия», «ЦА+Корея», «ЦА+Иран» и «ЦА+Турция».

«Мы не можем никому запрещать развивать отношения с теми партнерами, которые к этому готовы, если соответствующая страна видит в этом преимущество. Это не в наших правилах и принципах», – продолжил он.

«Страны Центральные Азии («пятерка») прекрасно видят то внимание, которое их окружает. И в контексте процессов – формирования Большого Евразийского партнерства и архитектуры евразийской безопасности – они одни из главных действующих лиц. Они находятся в центре евразийского континента. Все основные транспортные артерии, которые сейчас обсуждаются и находятся в процессе проектирования, так или иначе будут их затрагивать», – подчеркнул министр.

«У нас есть полное понимание. И это взаимно, что все обязательства, которые наши союзники взяли на себя в рамках ОДКБ, СНГ и ЕАЭС, не затрагиваются проектами, которые им предлагают другие государства», – сказал Лавров.

Как отметил министр, Россия поддерживает механизм пятисторонних консультацией в ЦА: «Центральноазиатская «пятерка» ощущает, что в условиях такого повышенного внимания со стороны многих надо вырабатывать свои принципы отношений с внешним миром. Они создали свой механизм – пятисторонние консультации на высшем уровне. Это пока неформальные консультации. Но они помогают лучше понимать друг друга. Мы этот процесс поддерживаем». ///nCa, 3 сентября 2024 г.