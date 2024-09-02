В честь нового учебного года Президент Туркменистана открыл ряд новых объектов в Ашхабаде

В воскресенье, 1 сентября, Туркменистан отметил начало нового учебного года. В этот день, который официально называется Днем знаний и студенческой молодёжи, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов возглавил несколько церемоний открытий новых объектов.

В числе объектов – здания Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны Туркменистана и комплекс хякимлика города Ашхабад.

Комплекс зданий Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева включает музей, электронную библиотеку, учебно-административные здания, конференц-зал на 1000 мест.

В учебных зданиях имеются аудитории, предназначенные для тактической боевой подготовки.

Передовое оборудование и программное обеспечение позволяют отрабатывать тактические и боевые действия в любых условиях, в том числе погодных и полевых. Аудитория оснащена специальными мониторами для просмотра тренировочного процесса и оценки результатов тактической подготовки, очками дополненной и виртуальной реальности, беговой платформой, серверами и компьютерами-симуляторами, а также симуляторами бронированной военной техники.

Президент посетил также аудиторию, предназначенную для занятий робототехникой.Также аудитория оснащена симуляторами для освоения навыков управления беспилотниками.

Комплекс располагает Лазерным тренировочным залом. В зале имеются отделения для хранения оружия и снаряжения и основная игровая площадка. Для занятий используются головные повязки с лазерными сенсорами, электронное оружие, высокочувствительные средства защиты.

Глава государства также осмотрел помещения для учебной стрельбы.

Специальное помещение «Bodyflight» оснащено для тренировок парашютистов в условиях, приближённых к реальности. Вертикальная аэродинамическая труба – это безопасный тренажёр-симулятор, внутри которого создаётся воздушный поток. Устройство позволяет человеку ощутить эффект свободного полёта, устойчиво держаться в воздухе.

В завершении церемонии Президент Туркменистана вручил директору Специализированой военной школы имени Бердымухамеда Аннаева ключи от новых автомобилей.

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В этот же день был открыт новый комплекс зданий хякимлика города Ашхабад.

В комплекс вошли пенсионный фонд, отдел труда и занятости населения, главные управления образования и культуры.

Президент посетил помещение городского центра видеонаблюдения. Работа диспетчерского центра полностью автоматизирована. Видеонаблюдение в парках, расположенных в Ашхабаде, осуществляется посредством компьютеров, оснащённых специальной программой.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов посетил отдел общего среднего образования комплекса. Специалист Главного управления образования города Ашхабад рассказал главе государства о внедрении программы eMekdep. С её помощью родители могут ознакомиться с успеваемостью своих детей, посещаемостью ими занятий, темами уроков, домашним заданием и получаемыми оценками.

В комплексе имеются конференц-зал на 300 мест, более 110 рабочих кабинетов, столовая на 120 мест, а также технические сооружения.///nCa, 2 сентября 2024 г. (фото TDH)