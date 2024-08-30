Продолжающаяся реабилитация Каракалпакстана – это успешный опыт Узбекистана по смягчению последствий стихийного бедствия на Аральском море

Каракалпакстан – автономная область Узбекистана, граничащая с Туркменистаном. В 1970-х годах, когда расширялось орошение из Амударьи, Каракалпакстан был процветающим регионом. Однако испарение Аральского моря сделало Каракалпакстан одним из беднейших регионов Узбекистана.

Площадь Каракалпакстана составляет 166 590 км2 (64 320 кв. миль), а население – около 2 миллионов человек. Его территория охватывает классический Хорезм.

Регион страдает от продолжительных засух, отчасти из-за особенностей климата, но также в значительной степени из-за того, что реки Амударья и Сырдарья в основном отводятся в восточные районы Узбекистана. Неурожай лишил около 48 000 человек их основного источника дохода, а нехватка питьевой воды привела к всплеску инфекционных заболеваний.

Правительство Узбекистана работает над тем, чтобы облегчить страдания этого автономного региона путем принятия ряда срочных и долгосрочных мер. Результаты обнадеживают.

Президент Шавкат Мирзиеев, недавно посетивший регион, рассказал о шагах, предпринимаемых его администрацией.

Он сообщил, что за последние пять лет Каракалпакстану было предоставлено более 50 льгот и преференций в области промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. В частности, право прямого выделения земельных участков для реализации инвестиционных проектов было введено только в Каракалпакстане.

Инфраструктура предоставляется проектам на сумму более 50 миллиардов сумов (около 3,9 миллионов долларов).

Благодаря предоставленным льготам предприниматели Каракалпакстана смогли сохранить более 2 трлн сумов. (около 158 млн долларов).

На улучшение бизнес-инфраструктуры региона было выделено 44,5 трлн сумов (около 3,5 млрд долларов). В результате за последние годы появилось более 25 тысяч новых субъектов предпринимательства.

Только в прошлом году было реализовано более 1,4 тысячи проектов на сумму 345 миллионов долларов и создано более 10 тысяч новых рабочих мест. В первом полугодии этого года было освоено 730 миллионов долларов иностранных инвестиций.

В Каракалпакстане также растет количество предприятий с иностранным капиталом. Если в 2017 году в стране насчитывалось 73 иностранных и совместных предприятия, то сегодня их число достигло 175.

В настоящее время реализуется более 120 новых крупных проектов стоимостью около 9,5 миллиардов долларов, направленных на развитие экономики региона. Реализация этих проектов будет осуществляться поэтапно в 2025-2028 годах. В результате будет создано более 20 тысяч новых рабочих мест, производственные мощности на сумму 12 триллионов сумов и дополнительные поступления в бюджет на сумму 500 миллиардов сумов.

Глава государства подробно остановился на значении начатого строительства и вводимых в эксплуатацию комплексов.

За последние годы благодаря инвестициям в размере 2 миллиардов долларов было введено в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных станций мощностью 2,6 гигаватт. К концу года к сети будет подключено дополнительно 1,5 гигаватта мощности, а доля “зеленой” энергии будет увеличена до 15 процентов.

Кроме того, в настоящее время реализуется 32 “зеленых” проекта общей стоимостью 19 миллиардов долларов и мощностью 18,6 гигаватт.

Президент отметил, что Республика Каракалпакстан играет в этом большую роль. По данным авторитетных научно-исследовательских институтов, потенциал Каракалпакстана составляет 680 гигаватт солнечной энергии и 120 гигаватт энергии ветра.

К 2030 году Каракалпакстан планирует построить 10 крупных ветроэлектростанций общей мощностью 10,3 гигаватта за счет прямых инвестиций в размере 11 миллиардов долларов. После ввода в эксплуатацию в полном объеме эти проекты будут вырабатывать 35 миллиардов киловатт-часов экологически чистой энергии в год.

Для обеспечения стабильности передачи электроэнергии в Кунградском, Берунийском и Караузякском районах будут построены три системы хранения электроэнергии общей мощностью 400 мегаватт.

Строительство нескольких из этих проектов начинается сегодня. Первая – ветроэлектростанция мощностью 1 гигаватт стоимостью 1,2 миллиарда долларов, которая будет построена китайской компанией Sany Renewable в Кунградском районе. Вторая – ветроэлектростанция мощностью 200 мегаватт со 100-мегаваттной системой накопления электроэнергии стоимостью 250 миллионов долларов, которая будет создана совместно с саудовской компанией ACWA Power в районах Беруни и Караузяк.

В будущем они будут производить 4 миллиарда 200 миллионов киловатт-часов экологически чистой энергии в год, что эквивалентно годовому потреблению 1 миллиона 750 тысяч домашних хозяйств. В результате будет сэкономлено около 1,3 миллиарда кубометров природного газа, а выбросы в атмосферу сократятся почти на 2 миллиона тонн.

Примечательно, что в это же время в Кунградской области начинается строительство предприятий по производству деталей, стоек и лопастей ветряных турбин. В результате будет локализовано производство деталей ветряных турбин мощностью 1000 мегаватт и 120 стоек в год, а также будет выпущена импортозамещающая продукция стоимостью 100 миллионов долларов.

Кроме того, в Нукусском регионе за счет инвестиций в размере 24 миллионов долларов будет налажено производство 20 миллионов отопительных радиаторов в год.

Уделяется внимание вопросам благоустройства городов и регионов, создания достойных условий жизни для населения. В эти дни в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг реализуется 12 проектов на сумму 62 миллиона долларов. Два из них были запущены во время церемонии, на которой выступил президент, – это крупные торговые комплексы в Берунийском районе и городе Нукус.

Данная информация основана на репортаже Uzdaily.

Согласно другому отчету Uzdaily, за последние 7 лет в Республике Каракалпакстан было реализовано 6784 проекта на сумму 17,8 трлн сумов. В результате было создано 56000 рабочих мест. За этот период было экспортировано товаров на сумму 2,815 миллиарда долларов. В текущем году в республике было реализовано 470 проектов на общую сумму 874 миллиона долларов.

Этот процесс продолжается непрерывно – в Каракалпакстане иностранные инвесторы и предприниматели создали 124 проекта на общую сумму 9,5 миллиардов долларов. Правительство Узбекистана создало 10 проектов на сумму около 1 миллиарда 800 миллионов долларов.

В проекты инвестируют компании из таких стран, как Китай, Саудовская Аравия, Германия, Россия и Испания. Они охватывают энергетику, теплоснабжение, горнодобывающую и химическую промышленность, производство строительных материалов, сферу услуг и другие сферы.

Например, совместно с Великобританией и Саудовской Аравией планируется усовершенствовать систему централизованного отопления в городе Нукусе, построить солнечные и ветровые электростанции в Караузякском районе с привлечением испанских инвестиций, а немецкие инвесторы реализуют проекты по переработке меди и производству кабелей в Нукусском регионе.

В результате реализации этих 124 проектов более 20 тысяч человек будут обеспечены рабочими местами.

Президент Узбекистана подписал указ, который пойдет на пользу рисоводам. Каракалпакстан является районом выращивания риса в Узбекистане.

Согласно постановлению, начиная с 1 сентября 2024 года производители риса смогут получать льготные кредиты на выращивание и приобретение риса в размере до 50% от стоимости урожая. Кредиты будут предоставляться сроком на один год по ставке 14%.

Фермеры и дехканские хозяйства смогут заключать контракты с кластерами на поставку риса через Агроплатформу.

В течение следующих двух лет правительство возместит 20% затрат на приобретение новых сеялок и оборудования для посева рассады риса. В этом случае оборудование должно быть произведено не ранее, чем через год на момент покупки.

Особые меры поддержки предусмотрены для рисоводов в Хорезмской области [Каракалпакстан]. Им будут предоставлены дополнительные субсидии, включая покрытие 100 % расходов на ГСМ, использованные на каждый гектар площади, на которой произведена лазерная планировка, для выращивания риса, но не превышающих 1 млн сумов общего объема расходов.

Кроме того, производителям риса в Хорезмской области будут компенсированы затраты на установку дождевальных установок и мобильных оросительных систем, которые позволят экономить воду при поливе. Сумма субсидии составит 8 миллионов сумов на гектар.

Начиная с текущего урожая, хорезмским рисоводам будет разрешено экспортировать до 50% своей продукции, если урожайность составит 120 центнеров с гектара и более. /// nCa, 30 августа 2024 г.