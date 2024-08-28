Состоялся телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа с Президентом Узбекистана

Во вторник, 27 августа 2024 года, состоялся телефонный разговор Национального лидера Туркменистана Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Они выразили удовлетворение растущими темпами развития двусторонних отношений и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, экономику и топливно-энергетическую сферу.

Собеседники подчеркнули необходимость полного использования транспортного и транзитного потенциала двух стран.

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил, что партнерство между двумя государствами вышло на качественно новый уровень, и передал узбекскому лидеру приветствия от президента Сердара Бердымухамедова.

Стороны единодушно подчеркнули необходимость реализации существующих соглашений и рассмотрели возможность реализации совместных проектов. /// nCa, 28 августа 2024 г.