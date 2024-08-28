Отчет ПРООН Туркменистан: Риски, связанные с изменением климата для водного и сельского хозяйства в Туркменистане

ПРООН в Туркменистане опубликовала отчет под названием «Риски, связанные с изменением климата для водного и сельского хозяйства в Туркменистане».

Он подготовлен с целью создания доказательной базы для усиления планирования адаптации в водном секторе, в то же время включая подробный анализ уязвимостей различных групп (женщин, детей, молодежи, людей с хроническими заболеваниями).

Доклад доступен здесь: https://www.undp.org/ru/turkmenistan/publications/riski-svyazannye-s-izmeneniem-klimata-dlya-vodnogo-i-selskogo-khozyaystva-v-turkmenistane

Отчет представляет результаты исследований о климатических воздействиях на питьевое водоснабжение для города Ашхабада и климатические воздействия на секторы сельского и водного хозяйства Дашогузского велаята.

Авторы смоделировали возможные климатические изменения до 2100 г. в двух регионах страны. Данные, представленные в отчете, могут быть полезны органам государственного управления Туркменистана при разработке национальных и секторальных программ и планов развития; академическому сообществу и представителям частного сектора при планировании адаптационных мероприятий. ///nCa, 28 августа 2024 г.