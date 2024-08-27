Центральная Азия может стать новой звездой мировой молочной индустрии», – Доу Мин, главный аналитик Beijing Orient Agribusiness Consultant, Ltd., эксперт IFCN из Китая

С 26 по 27 ноября 2024 года в Туркестане состоится ежегодный Центральноазиатский молочный конгресс “Акалтын”. Это значимое событие соберет ведущих специалистов и экспертов молочной отрасли со всей Центральной Азии и за ее пределами.

Одним из ключевых спикеров конгресса станет Доу Мин, главный аналитик ведущей консалтинговой компании Beijing Orient Agribusiness Consultant, Ltd. и признанный эксперт IFCN по молочной промышленности Китая.

В интервью изданию The DairyNews.today Доу Мин поделился последними новостями о состоянии молочной промышленности Китая, обсудил перспективы и потенциальные возможности сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, а также высказал свое мнение о предстоящей конференции и ее важности для развития отрасли.

Ниже приводим сокращенную версию его интервью, в части где эксперт отвечает на вопросы о Центральной Азии:

Может ли быстрое расширение китайского рынка молочных продуктов оказать какое-либо негативное влияние на молочную промышленность в Центральной Азии?

Я бы сказал наоборот, поскольку молочная промышленность Китая за последние десятилетия значительно развилась и продвинулась вперед, существует огромная возможность для обмена знаниями и сотрудничества между Китаем и соседними странами Центральной Азии. Близость этих регионов создает возможности для взаимного обмена и обучения, которые могут принести пользу обеим сторонам.

Забегая вперед, отметим, что существует множество областей для расширения сотрудничества между молочной промышленностью Китая и Центральной Азии. Страны Центральной Азии имеют потенциал для повышения эффективности своего производства и выпуска продукции, перенимая у Китая более передовые методы ведения молочного животноводства и технологии переработки. Аналогичным образом, Китай может извлечь выгоду из более низких производственных издержек и природных ресурсов, имеющихся в Центральной Азии, способствуя развитию взаимодополняющих отношений. Расширение взаимодействия посредством отраслевых конференций, обмена мнениями в исследовательских группах и семинаров могло бы послужить платформой для обмена идеями и передовым опытом, способствуя дальнейшему развитию в регионе.

Стоит отметить, что исторически взаимодействие между молочными отраслями Китая и стран Центральной Азии было ограниченным, в результате чего они были относительно мало осведомлены о развитии друг друга. Однако по мере того, как эти отрасли продолжают расти и совершенствоваться, нет сомнений в том, что сотрудничество и обмены будут расширяться, создавая возможности для обеих сторон учиться друг у друга и способствовать взаимному росту в молочном секторе.

Как вы оцениваете потенциал развития молочной промышленности в странах Центральной Азии?

Потенциал роста и развития молочной промышленности Центральной Азии огромен. Например, в Казахстане средний надой молока на корову в настоящее время составляет около 2,4 тонн в год. Хотя этот показатель может показаться низким по сравнению с текущими показателями Китая, он аналогичен тому, что был в Китае около 20 лет назад. При условии правильных инвестиций в технологии, инфраструктуру и методы ведения сельского хозяйства Центральная Азия могла бы значительно повысить свою производительность и общий объем производства. Если страны Центральной Азии смогут использовать технологические инновации, усовершенствуют методы управления стадом и примут более эффективные стратегии питания, то у них есть все возможности для существенного увеличения надоев на корову.

Кроме того, Центральная Азия имеет преимущество в виде относительно низких производственных затрат, особенно когда речь идет о земле и выращивании кормов. Это дает региону конкурентное преимущество, которое может помочь ему позиционировать себя как ключевого игрока в мировой молочной промышленности. Способность Центральной Азии наращивать производство молочных продуктов может открыть возможности для увеличения экспорта, особенно в соседний Китай, который по-прежнему испытывает высокий спрос на молочные продукты. Способствуя улучшению коммуникации и обмена знаниями между странами Центральной Азии и Китаем, регион мог бы использовать растущий рынок Китая для экспорта молочных продуктов и обеспечить новые возможности для роста.

Не могли бы вы более подробно рассказать о возможностях стран Центральной Азии по расширению экспорта своих молочных продуктов в Китай?

Молочная промышленность Китая характеризуется высокими издержками производства, особенно молока. Хотя внутреннее производство неуклонно растет из года в год, большая часть продукции в Китае приходится на жидкие молочные продукты. Тем не менее, Китай остается одним из крупнейших в мире импортеров молочных продуктов, годовой объем импорта которого достигает 16 миллионов тонн жидкого молока. Этот импорт включает широкий ассортимент молочных продуктов, таких как сухое молоко, пакетированное молоко, йогурт и другие сухие молочные продукты. Большая часть этого импорта поступает от ключевых мировых поставщиков, таких как Новая Зеландия, европейские страны и Соединенные Штаты.

Когда мы рассматриваем молочную промышленность стран Центральной Азии, становится ясно, что существует значительный потенциал для роста и сотрудничества. Например, Казахстан производит около 6,5 миллионов тонн молочных продуктов в год, Узбекистан – 12 миллионов тонн, а Туркменистан – около 2,4 миллионов тонн. Эти страны традиционно являются пастбищными, с большими площадями земель и кормовыми ресурсами, что дает им неоспоримое преимущество с точки зрения затрат на производство молока. В отличие от этого, стоимость производства молока в Китае остается относительно высокой. Исходя из рассмотренных нами данных, средний надой молока на корову в странах Центральной Азии сопоставим с тем, которого Китай достиг более 20 лет назад, что указывает на значительные возможности для улучшения ситуации на этих рынках.

Какими вы видите перспективы сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии в молочном секторе?

Перспективы сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии в молочном секторе являются яркими и многообещающими. Благодаря географической близости между этими регионами существует естественная возможность для развития сотрудничества. Одним из первых шагов к налаживанию такого сотрудничества могла бы стать организация правительственными органами, молочными ассоциациями или университетами делегаций, форумов и мероприятий, способствующих более тесному взаимодействию между лидерами отрасли с обеих сторон. Прекрасным примером такой инициативы является запланированная на ноябрь молочная конференция «Акалтын», которая предоставляет заинтересованным сторонам отрасли платформу для встречи и обсуждения потенциальных областей сотрудничества. Поощряя более активный диалог и партнерство, Китай и страны Центральной Азии могут извлечь взаимную выгоду, которая может привести к укреплению торговых связей и большему прогрессу в их соответствующих молочных отраслях.

Какие китайские инновации или подходы могут быть полезными для молочной промышленности в странах Центральной Азии?

Центральноазиатский регион богат природными ресурсами, необходимыми для молочного животноводства, особенно в плане земли и кормов для коров. Однако до сих пор относительно мало известно о видах молочных продуктов, которые производятся и потребляются в самой Центральной Азии. Например, мы хорошо разбираемся в молочной промышленности таких стран, как Новая Зеландия, которая широко экспортирует сухое молоко, или Соединенные Штаты, которые экспортируют сухую сыворотку в европейские страны. В отличие от этого, когда речь заходит о Центральной Азии, нам не хватает детального понимания структуры и динамики местного рынка, чтобы рекомендовать конкретные подходы и инновации. Да, Китай добился больших успехов во внедрении передовых технологий и практик в своем молочном секторе, таких как автоматизированные системы доения, точное земледелие и усовершенствованный генетический отбор высокопродуктивных коров. Поделившись этими инновациями с центральноазиатскими производителями молочной продукции, Китай мог бы способствовать ускорению развития молочной промышленности в регионе. Однако в настоящее время между Китаем и странами Центральной Азии существует ограниченное понимание потребностей, проблем и возможностей молочной промышленности друг друга.

На данный момент я считаю, что для того, чтобы Китай мог эффективно поддерживать развитие молочной промышленности в Центральной Азии, необходимо расширение сотрудничества и инициатив по обмену знаниями. Как я упоминал ранее, этого можно достичь путем организации отраслевых семинаров, двусторонних встреч или обмена делегациями между двумя регионами, что позволяет обмениваться ценной информацией и практическими стратегиями.

На ваш взгляд, как глобальные тенденции в молочной отрасли повлияют на рынки Китая и Центральной Азии в ближайшие годы?

Недавно, во время моего визита на японские молочные компании, состоялась важная дискуссия, касающаяся мирового рынка молочных продуктов. В ходе этих дискуссий было достигнуто общее мнение о том, что в будущем прогнозируется рост как спроса, так и предложения в мировой молочной промышленности. Однако развитые страны, которые сталкиваются с более высокими издержками производства, по-разному отнесутся к этим тенденциям. Из-за высоких затрат, связанных с производством молочной продукции в этих развитых странах, многие отраслевые эксперты считают, что страны Центральной Азии, наряду с другими развивающимися молочными регионами, готовы стать ключевыми игроками на мировом молочном рынке. Таким образом, страны Центральной Азии в будущем могут стать новой звездой мировой молочной индустрии, поскольку ожидается, что в ближайшем будущем эти страны станут крупными поставщиками молочных продуктов.

Центральная Азия, с ее богатыми ресурсами и более низкими производственными издержками, способна восполнить пробел, оставленный развитыми странами. Этот сдвиг, вероятно, приведет к значительному повышению роли этих стран в глобальной цепочке поставок молочной продукции. Ожидается, что по мере роста мирового спроса на молочные продукты страны Центральной Азии будут играть более активную роль в удовлетворении этого спроса.

Что касается Китая, то на динамику молочного рынка также влияют глобальные тенденции. В настоящее время на местное производство молочных продуктов в Китае приходится около 70% от общего объема молочных продуктов, потребляемых внутри страны. Остальные 30% импортируются из международных источников. Учитывая большое и растущее население Китая, ожидается, что в будущем как внутреннее производство молочных продуктов, так и импорт будут продолжать расширяться. Этот рост отражает более широкую тенденцию, согласно которой общий спрос на молочные продукты во всем мире растет.

Означает ли это, что в будущем страны Центральной Азии могут стать лидерами в мировой молочной промышленности?

Прогнозируется, что мировая молочная промышленность будет расти благодаря растущему потребительскому спросу и расширению рынков сбыта. Развитые страны сталкиваются с ограничениями, связанными с ресурсами и высокими издержками производства, что может ограничить их потенциал роста. Напротив, развивающиеся рынки молочных продуктов, такие как рынки Центральной Азии, могут внести значительный вклад в мировое предложение молочных продуктов. Эти страны обладают потенциалом для удовлетворения растущей доли мировых потребностей в молочных продуктах.

Но Китай также продолжит играть решающую роль на мировом молочном рынке. Благодаря значительному внутреннему производству молочных продуктов и растущим потребностям в импорте Китай останется крупным игроком как в производстве, так и в потреблении молочных продуктов. Ожидается, что импорт сухих молочных продуктов, в частности, продолжит расти.

Таким образом, по мере развития глобальных тенденций страны Центральной Азии, вероятно, будут приобретать все большее значение на мировом рынке молочных продуктов благодаря более низким производственным затратам и богатым ресурсам. В то же время Китай продолжит играть важную роль в мировой молочной промышленности, поскольку растущие потребности в производстве и импорте обусловлены большой численностью населения и растущим спросом. /// nCa, 27 августа 2024 г. (первоначально опубликовано DairyNews.today, 26 августа 2024 г.)