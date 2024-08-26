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Туркменистан и Казахстан отменят требование о выдаче разрешений на автомобильные перевозки грузов между двумя странами

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Туркменистан и Казахстан готовы отменить требование о выдаче разрешений на автомобильные перевозки грузов между двумя странами.

Как сообщает Казинформ, в документе, размещенном на сайте Открытых НПА указано, что перевозки грузов автотранспортными средствами между государствами или транзит по их территориям будут осуществляться без разрешения. Следует отметить, что поправки пока что находятся на этапе публичных слушаний, которые завершатся 5 сентября 2024 года.

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15177713

Правительства Казахстана и Туркменистана согласились на такие изменения «в стремлении обеспечить благоприятные условия для облегчения осуществления автомобильного сообщения между государствами».

Как только протокол будет принят, для его вступления в силу потребуется еще 30 дней.

9 августа состоялась встреча первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра с заместителями председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыром Атдаевым и Баймыратом Аннамаммедовым. Они обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-туркменского торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в энергетической сфере, передает Казинформ.

Обе страны постепенно расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. Так, за 5 лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза, и только за последний год он вырос на 28%. Торговый оборот за первые 6 месяцев текущего года составил 237,2 миллиона долларов. /// nCa, 26 августа 2024 г.

 

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