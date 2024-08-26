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Семинар по классификации товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров, внедренной в Туркменистане

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В Ашхабаде 21-22 августа финансируемая ЕС Программа управления границами в Центральной Азии (БОМКА 10) совместно с USAID TCA организовали семинар по классификации товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров, разработанной ВТАМО.

Данное мероприятие направлено на оказание содействия Государственной таможенной службе Туркменистана в наращивании ее потенциала путем прохождения соответствующего обучения по классификации товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров. Также цель семинара состоит во внедрении Комбинированной номенклатуры внешней торговли, основанной на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и изучении международного опыта в этой области.

В ходе семинара участники ознакомились с опытом учебного процесса в Институте таможенной службы Узбекистана.

Это мероприятие было организовано в рамках компонента 3 Программы “Упрощение процедур торговли”, который нацелен на дальнейшую поддержку процесса региональной экономической интеграции. /// nCa, 26 августа 2024 г. (в сотрудничестве с БОМКА)

 

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