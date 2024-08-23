Вид динозавров с причудливыми бровями правил Центральной Азией 165 миллионов лет назад

Мригакши Диксит

Были обнаружены останки нового вида динозавра, который был идентифицирован как дальний родственник грозного тираннозавра Рекса. Этот динозавр-теропод когда-то обитал в Кыргызстане, Центральная Азия, около 165 миллионов лет назад.

Новый вид был назван Alpkarakush kyrgyzicus. Одной из самых поразительных особенностей Альпкаракуша является его необычная “надбровная кость”, в которой, скорее всего, находился рог.

Этот доисторический зверь длиной около 8-9 метров правил юрским периодом.

Хорошо сохранившиеся останки

Еще в 2006 году кыргызский палеонтолог Айзек Бакиров раскопал окаменелые останки из балабансайской формации, геологической формации, расположенной в горной пустыне недалеко от Ташкумыра, на западе Кыргызстана. Слои этой формации датируются среднеюрской эрой, около 165 миллионов лет назад.

Палеонтологи из Музея естественной истории в Бамберге изучили образец хищного динозавра.

Окаменелые останки состоят из костей черепа, спинных и тазовых позвонков, фрагментов плечевого пояса и передних конечностей, а также почти полного тазового пояса и задних конечностей.

Реконструкция вида Alpkarakush kyrgyzicus. Джошуа Кнюппе.

“Особенно впечатляет его чрезвычайно выступающая “бровь” на так называемой заглазничной кости (кости черепа позади глазного отверстия), которая указывает на наличие рога в этом месте”, – отмечается в пресс-релизе.

Анатомический анализ позволил отнести этот новый вид к кладе метриакантозаврид. Этот вид может быть близким родственником крупных плотоядных динозавров, которые когда-то доминировали в Восточной Азии.

После этого открытия авторы исследования выдвинули гипотезу, что метриакантозавриды и другие тероподы произошли из Юго-Восточной Азии. Позже эти динозавры перебрались на другие континенты через Центральную Азию и Европу.

Первый теропод был найден в Кыргызстане

Альпкаракуш – первый динозавр-теропод, обнаруженный в Кыргызстане.

Тероподы – доминирующая группа динозавров, состоящая из таких известных хищников, как тираннозавр и аллозавр. Сюда входят даже современные птицы, которых мы видим сегодня.

Аллозавр обитал в юрском периоде на территории Северной Америки и юго-западной Европы, в то время как не менее грозные метриакантозавры обитали в Китае.

Однако регион между Центральной Европой и Восточной Азией представляет собой пробел в палеонтологической летописи юрского периода. Отсутствие крупных находок хищных динозавров юрского периода на этой обширной территории долгое время озадачивало экспертов.

С помощью этого нового открытия палеонтологи, возможно, смогут собрать воедино недостающие знания.

“Это открытие заполняет огромный пробел в наших знаниях о тероподах юрского периода. Это позволяет нам по-новому взглянуть на эволюцию и биогеографию этих животных”, – сказал профессор Дж. Оливер Раухут из Баварской экспозиции палеонтологии и геологии в Мюнхене (SNSB-BSPG) и первый автор исследования.

Интересно, что в том же месте был найден второй экземпляр Alpkarakush kyrgyzicus, меньшего размера. Анализ внутренней структуры костей показал, что более крупный экземпляр был почти взрослым, по крайней мере, 17-летним, а меньший экземпляр был подростком. Вполне возможно, что 165 миллионов лет назад потомство сопровождало родительское животное.

Высококачественные 3D-модели костей Альпакаракуша, созданные с помощью цифровой фотограмметрии, теперь доступны онлайн для анализа учеными по всему миру. /// nCa, 23 августа 2024 г. (первоначально опубликовано Interesting Engineering)