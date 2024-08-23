Sonnenenergie из Чехии поможет построить огромные плавучие солнечные станции в Кыргызстане

nCa report

Компания Sonnenenergie из Чехии построит плавучие солнечные станции на Токтогульском водохранилище в Кыргызстане.

Система будет состоять из двух огромных станций, каждая из которых займет площадь в 5 квадратных километров. Это составляет около 5% от общей площади водохранилища в 284 квадратных километра. Строительство займет пять лет.

Подробности в материале Tazabek:

На поверхности водохранилища установят специальные платформы с солнечными панелями. Панели будут собирать свет от солнца и превращать его в электричество. Полученное электричество будет отправляться по кабелям на подстанцию, которая затем будет передаваться в электрическую сеть.

Проект будет реализовывать инвестиционная группа под руководством чешского АО Sonnenenergie, которое уже имеет опыт в строительстве плавучих станций.

Компания Sonnenenergie подписала соглашение с Министерством энергетики Кыргызстана, «Зеленым фондом» и сетевым оператором НЭСК о строительстве плавучей солнечной станции на Токтогульском водохранилище.

Общая стоимость инвестиций составит 1 млрд долларов, реализация проекта будет разделена на 3 части. Соглашение о покупке и продаже электроэнергии заключено на 25 лет до 2049 года.

Издание Tazabek узнало подробности проекта.

Уникальный проект

Директор Фонда зеленой энергетики при кабмине Кундус Кырбашева считает, что это уникальный проект в области возобновляемых источников энергии, который станет крупнейшим гибридным проектом в мире.

Общая установленная мощность составит 2×620 МВт постоянного тока, что эквивалентно 2×500 МВА с общей годовой выработкой 2×890 миллионов кВтч. Это позволит снизить потребность в электроэнергии, производимой через турбины.

То есть совокупная выработка составит 1 млрд 785 млн кВтч.

«Дополнительно наша инвестиционная группа договорилась о внедрении системы накопления энергии с емкостью до 500 МВтч, направленной на поддержку оператора сети в плане балансировки и снижения пиковых нагрузок», – добавила она.

По ее словам, Фонд зеленой энергетики составил с инвесторами договор гарантированного выкупа электроэнергии (РРА контракт) со стороны государства в течении 25 лет по субсидированному тарифу ВИЭ.

Как будут работать плавучие электростанции?

Сначала платформы и солнечные панели производятся и собираются на суше. Платформы создаются из материалов, которые могут плавать на воде, и на них устанавливаются солнечные панели. После сборки на суше платформы с панелями транспортируются к водохранилищу.

Платформы аккуратно спускают на воду, где они плавают, удерживаемые на месте с помощью якорей или специальных креплений.

На поверхности водохранилища устанавливаются специальные платформы с солнечными панелями. Эти панели плавают на воде. Солнечные панели собирают свет от солнца и превращают его в электричество. Это происходит днем, когда светит солнце.

Полученное электричество отправляется по кабелям в подстанцию, которая затем передает его в электрическую сеть. Эта подстанция помогает повысить напряжение, чтобы электричество могло легко перемещаться по проводам.

Этапы реализации

Проект разделен на 3 этапа, реализация которых начнется в апреле 2025 года, а общий срок строительства составит около 4 лет. Второй и третий этапы будут реализовываться параллельно.

Первая часть проекта включает строительство 620 МВт установленных мощностей, повышающие подстанции до 500 кВт и прокладку линии длиной 50 км. Эти работы начнутся в апреле следующего года и будут переданы на баланс сетевого оператора после завершения строительства.

Вторая часть предполагает строительство дополнительной солнечной электростанции мощностью 620 МВт и расширение подстанции, установленной в первой части.

Третья часть включает строительство капитальной станции мощностью 500 МВт.

Эксплуатация станции будет покрываться за счет доходов от ее работы.

Часть большого проекта

Как рассказал Tazabek исполнительный директор АО Sonnenenergie Ян Зонненшайн, по итогам всех этапов станция будет подключена к линии CASA–1000 [проект, соединяющий энергетически Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан], после того, как построят ЛЭП Датка —Токтогул.

«Это сделает её важным источником электроэнергии для этого проекта. После завершения всех строительных работ, мы будем производить около 2 млрд кВт/ч в год, что полностью решит проблему балансировки сетей», – сообщил инвестор.

Я.Зонненшайн добавил, что в рамках проекта будет создана совместная компания, которая будет базироваться в городе Токтогул.

«Мы также договорились с акимом Токтогула о поддержке социальных программ. В процессе строительства мы будем нанимать местных рабочих и закупать оборудование в Кыргызстане. После завершения строительства, мы создадим минимум 50 постоянных рабочих мест для специалистов по электросетям и электроработам», – пообещал инвестор.

Замминистра энергетики Нурлан Садыков объяснил принцип работы гибридной станции.

«Днём работает солнечная электростанция, которая производит и подаёт электричество в сеть. Вечером и ночью работает гидроэлектростанция, используя накопленную воду. Это гибридная система, где обе станции дополняют друг друга, обеспечивая стабильное и бесперебойное энергоснабжение», – сказал он.

По его словам, эта станция будет уникальной благодаря своей быстрой установке и высокой мощности.

Планируется, что она начнет вырабатывать электроэнергию примерно в 2026 году.

Экологические выгоды

Как сказала К.Кырбашева, этот проект имеет значительные экологические преимущества в виде сокращения испарения на территории электростанции. Покрывая 5% всей водной поверхности, он сохраняет огромное количество воды. Следующим положительным воздействием является снижение температуры воды, создание естественной среды обитания для животных, таких как птицы и рыбы. Наконец, это сохранение воды, так как гидроэлектростанция может сократить производство.

Справка

АО Sonnenenergie —чешская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении возобновляемых источников энергии. Компания предлагает комплексные решения в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики.

Среди значимых проектов — солнечные электростанции в Казахстане и многочисленные установки по всей Чехии. /// nCa, 23 августа 2024 г. (материал от Tazabek)