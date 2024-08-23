Казахстан и Турция подписали документы на сумму более 2 миллиардов долларов в ходе визита министра сельского хозяйства Казахстана в Турцию

Недавно Турцию посетил министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров. Его визит привел к подписанию двусторонних документов на сумму более 2 миллиардов долларов.

В ходе встречи в Торгово-промышленной палате Анкары стороны подписали документы на сумму 2 миллиарда долларов и торговые контракты на поставку мяса на сумму 80 миллионов долларов. Документы направлены на сотрудничество в строительстве овощехранилищ, предприятий по обслуживанию сельского хозяйства, заводов по переработке сельскохозяйственной продукции, а также на поставку продукции животноводства на турецкий рынок, передает Казинформ.

В последние годы наблюдается устойчивый рост показателей торговли между нашими странами. По итогам 2023 года товарооборот сельскохозяйственной продукции увеличился на 13% и составил 325 миллионов долларов, отметил Айдарбек Сапаров.

Традиционно Казахстан экспортирует в Турцию чечевицу, хлопковое волокно, зерновые, бобовые культуры, глютен и другие товары, то есть продукцию растениеводства и ее переработки.

В то же время турецкий рынок был закрыт для большинства видов продуктов животноводства из-за ограничений в отношении болезней животных, некоторые из которых действовали около 20 лет. Однако, благодаря активным переговорам, ограничения были сняты в июне 2024 года. А 12 августа ряд компаний, которые занимаются выращиванием, откормом, забоем и переработкой мяса, в составе делегации Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан приняли участие в переговорах с турецким бизнесом. Поставки могут быть осуществлены после того, как казахстанские предприятия пройдут проверку турецкой ветеринарной службой.

Айдарбек Сапаров отметил, что помимо торговли активно развивается инвестиционное сотрудничество. В частности, в Казахстане с участием турецких инвесторов уже успешно реализовано 6 проектов на сумму 53 миллиона долларов. Это проекты по производству кондитерских изделий, хлопкового масла, выращиванию зерновых культур, переработке бобовых и другие.

В настоящее время планируется реализация еще 10 инвестиционных проектов на сумму 553 миллиона долларов. Эти проекты будут предусматривать строительство тепличного комплекса, завода по глубокой переработке пшеницы и гороха, строительство овощехранилища, производство желатина, переработку полного цикла бобовых, крупяных, зернобобовых и масличных культур.///nCa, 23 августа 2024 г.