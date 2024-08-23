Иностранные нефтесервисные компании в Казахстане заработали более 50 миллиардов долларов США за 30 лет

Председатель Союза нефтесервисных компаний Казахстана Алмас Кудайберген на брифинге в Службе центральных коммуникаций недавно сообщил, что иностранные нефтесервисные компании заработали в Казахстане более 50 миллиардов долларов за 30 лет своей работы.

По словам главы союза, в Казахстане насчитывается 25 международных подрядчиков, входящих в топ-200 мировых нефтесервисных компаний, передает Казинформ.

«По нашим оценкам, эти зарубежные компании за 30 лет работы в Казахстане заработали больше 50 млрд долларов. Мы подумали, что есть какой-то моральный долг у этих компаний, что они должны привлекать казахстанские компании и специалистов в свои международные проекты», – сказал Алмас Кудайберген.

Таким образом, с этими иностранными компаниями были достигнуты договоренности о привлечении казахстанских субподрядчиков и специалистов к их проектам.

«Мы провели ряд совещаний с участием Министерства энергетики и зарубежных компаний. Конкретно по Катару было решено активно двигаться, создана казахстанско-катарская торгово-промышленная палата – так как Катар имеет третий по запасам газовый резерв после России и Ирана», – сообщил Кудайберген. /// nCa, 23 августа 2024 г.