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Афганистан и Туркменистан обсудили совместные инфраструктурные проекты

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Официальные лица Туркменистана и Афганистана встретились на границе между двумя странами в районе Тургунди в Герате в среду (21 августа), чтобы оценить готовность к началу реализации газового проекта ТАПИ. Стороны также обсудили строительство новой железнодорожной линии и инфраструктуры электропередачи.

В состав высокопоставленной делегации Афганистана во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Муттаки вошли министры из ключевых секторов, таких как шахты и нефть, коммуникации и информационные технологии. Муттаки заверил своего туркменского коллегу Рашида Мередова, что правительство Афганистана завершило подготовку к продолжению трубопровода ТАПИ и готово приступить к практической работе.

Министр иностранных дел Туркменистана подтвердил приверженность своей страны ускорению строительства железнодорожной линии и железнодорожной станции в Афганистане, сообщает Bakhtar news. Было также отмечено, что подстанция Noorul Jihad, важнейший проект по передаче электроэнергии, будет завершена в ближайшем будущем.

В прошлом месяце руководства туркменских и афганских железных дорог провели переговоры по совместным проектам. ///nCa, 23 августа 2024 г. (первоначально опубликовано Orient)

 

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