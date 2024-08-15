Президент Института Культуры ОЭС встретился с министром культуры Таджикистана

В качестве важного шага к укреплению культурного сотрудничества между Институтом экологической культуры ОЭС (ECI) и государствами – членами ОЭС, д-р Саад С. Хан, президент ECI, 5 августа 2024 года встретился с г-жой Матлубахон Сатториён, министром культуры Республики Таджикистан.

Министр Сатториён выразила энтузиазм по поводу углубления связей с ECI и подтвердила готовность Таджикистана активно участвовать в предстоящих культурных программах и мероприятиях, организуемых Институтом.

В ходе встречи д-р Саад С. Хан и г-жа Матлубахон Сатториён обменялись ценными мнениями о продвижении программ культурного обмена, сохранении культурного наследия и развитии творческого сотрудничества в регионе ОЭС. На встрече была подчеркнута приверженность обеих сторон изучению новых направлений для совместных проектов, которые прославляют и продвигают богатую культуру Таджикистана.

В целях дальнейшего развития сотрудничества президент ECI обратился к Министерству культуры Таджикистана с просьбой назначить национальный культурный центр в Таджикистане для подписания Меморандума о взаимопонимании с ECI, выступающим в качестве координационного подразделения ECI в стране. Эта инициатива направлена на оптимизацию коммуникации и сотрудничества между ECI и культурными учреждениями Таджикистана для содействия деятельности ECI, имеющей отношение к Таджикистану.

Кроме того, президент ECI сообщил, что Институт готов организовать фотовыставку, демонстрирующую туристические достопримечательности стран-участниц ОЭС, в рамках Международной книжной ярмарки, которую планируется провести в Душанбе в октябре 2024 года.

Д-р Саад С. Хан высказал предложение о том, чтобы Министерство культуры Таджикистана организовало встречи ОЭС в области культуры, которые предполагается проводить каждые два года, включая встречи руководителей национальных телеканалов, Национальных радиостанций, национальных библиотек и информационных агентств государств – членов ОЭС. Эти встречи направлены на содействие сотрудничеству и обмену идеями между культурными учреждениями региона ОЭС.

Министр культуры Таджикистана тепло приветствовала предложения, выдвинутые президентом ECI, что свидетельствует об общей приверженности укреплению культурного сотрудничества и взаимопонимания в регионе ОЭС. /// nCa, 15 августа 2024 г. (в сотрудничестве с ECI)