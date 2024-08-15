News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Президент Института Культуры ОЭС встретился с министром культуры Таджикистана

Президент Института Культуры ОЭС встретился с министром культуры Таджикистана

By

В качестве важного шага к укреплению культурного сотрудничества между Институтом экологической культуры ОЭС (ECI) и государствами – членами ОЭС, д-р Саад С. Хан, президент ECI, 5 августа 2024 года встретился с г-жой Матлубахон Сатториён, министром культуры Республики Таджикистан.

Министр Сатториён выразила энтузиазм по поводу углубления связей с ECI и подтвердила готовность Таджикистана активно участвовать в предстоящих культурных программах и мероприятиях, организуемых Институтом.

В ходе встречи д-р Саад С. Хан и г-жа Матлубахон Сатториён обменялись ценными мнениями о продвижении программ культурного обмена, сохранении культурного наследия и развитии творческого сотрудничества в регионе ОЭС. На встрече была подчеркнута приверженность обеих сторон изучению новых направлений для совместных проектов, которые прославляют и продвигают богатую культуру Таджикистана.

В целях дальнейшего развития сотрудничества президент ECI обратился к Министерству культуры Таджикистана с просьбой назначить национальный культурный центр в Таджикистане для подписания Меморандума о взаимопонимании с ECI, выступающим в качестве координационного подразделения ECI в стране. Эта инициатива направлена на оптимизацию коммуникации и сотрудничества между ECI и культурными учреждениями Таджикистана для содействия деятельности ECI, имеющей отношение к Таджикистану.

Кроме того, президент ECI сообщил, что Институт готов организовать фотовыставку, демонстрирующую туристические достопримечательности стран-участниц ОЭС, в рамках Международной книжной ярмарки, которую планируется провести в Душанбе в октябре 2024 года.

Д-р Саад С. Хан высказал предложение о том, чтобы Министерство культуры Таджикистана организовало встречи ОЭС в области культуры, которые предполагается проводить каждые два года, включая встречи руководителей национальных телеканалов, Национальных радиостанций, национальных библиотек и информационных агентств государств – членов ОЭС. Эти встречи направлены на содействие сотрудничеству и обмену идеями между культурными учреждениями региона ОЭС.

Министр культуры Таджикистана тепло приветствовала предложения, выдвинутые президентом ECI, что свидетельствует об общей приверженности укреплению культурного сотрудничества и взаимопонимания в регионе ОЭС. /// nCa, 15 августа 2024 г. (в сотрудничестве с ECI)

 

Related posts:

  1. Президент Туркменистана встретился с министром иностранных дел Таджикистана
  2. Президент Туркменистана встретился с Премьер-министром Таджикистана и побывал в живописном горном местечке – государственный визит в Таджикистан завершился
  3. Президент Туркменистана встретился в Душанбе с лидерами Таджикистана и Ирана
  4. Президент Туркменистана принял Премьер-министра Таджикистана
  5. Президент Туркменистана встретился с министром экономики Азербайджана – Микаил Джаббаров провел в Ашхабаде серию переговоров 
  6. Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Таджикистана
  7. Президент Таджикистана предлагает разработать Концепцию расширения ШОС
  8. В Институте культуры ОЭС проходит выставка каллиграфии
  9. Президент Туркменистана принял нового посла Таджикистана
  10. Президент Таджикистана призвал страны Центральной Азии к более активным шагам на пути внутрирегиональной интеграции
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan