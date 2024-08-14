Успех российского проекта “Экология” вдохновляет Центральную Азию

nCa Report

Россия запустила свой национальный проект “Экология” в 2018 году. У него были амбициозные цели, которые должны быть достигнуты к 2024 году.

Последние обзоры показывают, что реализация проходит удовлетворительно. Это вдохновило Центральную Азию, особенно Узбекистан, на оптимизацию усилий по восстановлению и охране окружающей среды на основе комплексного и целостного подхода.

Проект “Экология” обязан своим успехом формату ГЧП, которому он следовал с самого начала – государственно-частному партнерству с населением. Это было сделано в соответствии с пониманием того, что любой проект, связанный с экологией как с неделимым целым, не может быть успешным без активного участия населения.

Полина Бакунович в статье для Climate Scoreboard рассказала об основных деталях проекта.

Проект “Экология” определил 10 направлений, в которых к 2024 году должны произойти существенные изменения:

1. Чистая страна – Ликвидация незаконных свалок и наиболее опасных для окружающей среды объектов.

2. Интегрированная система управления коммунальными отходами

3. Инфраструктура для обращения с особо опасными отходами

4. Чистый воздух – сокращение выбросов в атмосферу в 12 городах России – Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

5. Чистая вода – обеспечение чистой питьевой водой 99% населения.

6. Оздоровление реки Волга – сокращение объема сточных вод, сбрасываемых в реку Волга, с 3,2 км3 до 1,1 км3, а также рекультивация ее берегов и подъем со дна реки 95 затонувших судов, которые наносят вред ее водной экосистеме.

7. Сохранение озера Байкал – Модернизация и реконструкция очистных сооружений для озера. Сброс сточных вод в озеро Байкал сократится на 50%. Кроме того, будут построены три новых рыбозавода, в озеро будут выпущены мальки осетровых и омуля. Побережье будет очищено от отходов и других загрязняющих веществ.

8. Сохранение уникальных водных объектов

9. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма – К 2024 году в России будут созданы 24 новые особо охраняемые природные территории, которые смогут принять дополнительно 2 миллиона посетителей. Будет развиваться инфраструктура экологического туризма.

10. Сохранение лесов – 100% восстановление лесов

Доктор Равшан Назаров, старший научный сотрудник Института государства и права Академии Наук Республики Узбекистан, поделился некоторой информацией об успехах проекта в своей недавней беседе с Podrobno.uz.

Мы приводим здесь соответствующую часть беседы:

В состав национального проекта входит федеральный проект “Чистый воздух”, который реализуется в более 40 крупных промышленных городах России. Для каждого действует свой комплексный план. Ключевая задача проекта — к 2026 году снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ на 2 миллиона тонн – более чем на 20%”, – рассказал кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров.

Достичь таких результатов планируется за счет модернизации промышленных предприятий и действующих котельных, перевода отопления в частных домовладениях с угля на более экологичное топливо, запуска общественного транспорта на электричестве и газомоторном топливе.

За время реализации проекта удалось снизить количество выбросов загрязняющих веществ на 12,8% и опасных загрязняющих веществ – на 13,3% от базовых выбросов 2017 года. Самое большое снижение наблюдалось в Челябинске – 43%, Медногорске – 17%, Череповце – 16%.

Эксперт уверен, что многие из практических мер, примененных при реализации проектов “Экология” и “Чистый воздух” вполне можно использовать и в Узбекистане.

“Аналогичные проекты можно запустить под эгидой Экологической партии Узбекистана с участием таких организаций, как “Экосан”, “Экостандарт Эксперт”, “Экофорум”, “Родничок”, “Эко-Тиб” и другие”, – отмечает он.

Назаров привел в пример Ахангаранский цементный завод.

В прошлом году российская компания “МегаФон” запустила цифровую систему, которая контролирует качество атмосферного воздуха на территории Ахангарана. Комплекс автоматизированного мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции. Оборудование установлено около социально значимого объекта города — детского спортивного стадиона.

Для мониторинга выбраны приоритетные показатели. Отслеживается концентрация в атмосферном воздухе взвешенных частиц (например, пыль), диоксида азота и серы, оксида углерода, а также показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.

“На платформе также агрегируют данные от системы автоконтроля выбросов крупнейшего предприятия города – компании “Ахангаранцемент”. Получая полную информацию о состоянии воздуха в реальном времени, можно минимизировать любые риски, связанные с этим”, – сказал эксперт.

Назаров подчеркивает, что данная платформа уже сравнительно давно и успешно работает в целом ряде регионов России. Теперь она помогает Узбекистану повысить качество атмосферного воздуха, предотвращать аварийные ситуации, минимизировать как чисто экологические, так и социально-экономические риски.

Он рассказал об использовании водородной энергии в борьбе за чистоту воздуха.

Водородная энергетика и, в частности, применение водорода на транспорте является перспективным направлением в рамках борьбы с загрязнением воздуха и декарбонизации промышленных секторов на пространстве Евразийского экономического союза. Россия в настоящее время является одним из “пионеров” в сфере водородных технологий.

В 2022 году ГАЗ представил на выставке ИННОПРОМ перспективную модель электробуса, работающего на водородных топливных элементах – “ГАЗель City”. При его эксплуатации в атмосферу выделяется только водяной пар. В перспективе планируется, что водоробусы станут основой парка общественного транспорта во многих городах России. А спустя два года в Ташкенте на выставке “ИННОПРОМ. Центральная Азия” российские производители представили самый мощный водородный автомобиль в мире NAMI Hydrogen.

“Росатом” активно изучает возможности реализации проектов в сфере водорода в стране и за рубежом. Одна из идей – организация “западного” и “восточного” водородных кластеров, которые будут обеспечивать водородом рынок внутренний и экспортный – в Азии и Европе.

В Узбекистане порядка 90% электроэнергии вырабатывается за счет ископаемого топлива – газа (85-86 %) и угля (4-5 %). По мнению экспертов, при сохранении нынешних объемов потребления ресурсов запасов ископаемого топлива хватит максимум на 20-30 лет. Поэтому спрос на альтернативные источники энергии растет.

Назаров подчеркнул, что сотрудничество между Узбекистаном и Россией в области экологии и борьбы с загрязнением воздуха открывает новые горизонты для улучшения качества жизни и здоровья граждан. /// nCa, 14 августа 2024 г.