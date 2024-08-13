В Культурном Институте ОЭС проходит семинар по вопросам мира и культурного наследия

Институт культуры ОЭС (ECI) в сотрудничестве с Международным советом музеев (ICOM), Международным институтом наследия мира и Иранской научной ассоциацией по изучению проблем мира провел семинар, посвященный роли культурной дипломатии в установлении мира.

На этом семинаре Его Превосходительство доктор Саад С.Хан, президент ECI, выступил с речью о важности культурного наследия и дипломатии в установлении мира. Он упомянул контакты между народами этого региона как один из важнейших элементов взаимопонимания и установления мира. Г-н Табатабаи, председатель Национального комитета музеев Ирана, г-н Мохаммад Бехешти, бывший руководитель Научно-исследовательского института культурного наследия, туризма и ремесел, и г-н Алиреза Табеш, советник заместителя министра культуры, туризма и ремесел, также выступили с докладами на этом семинаре. /// nCa, 13 августа 2024 г.