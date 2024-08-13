News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В Культурном Институте ОЭС проходит семинар по вопросам мира и культурного наследия

В Культурном Институте ОЭС проходит семинар по вопросам мира и культурного наследия

By

Институт культуры ОЭС (ECI) в сотрудничестве с Международным советом музеев (ICOM), Международным институтом наследия мира и Иранской научной ассоциацией по изучению проблем мира провел семинар, посвященный роли культурной дипломатии в установлении мира.

На этом семинаре Его Превосходительство доктор Саад С.Хан, президент ECI, выступил с речью о важности культурного наследия и дипломатии в установлении мира. Он упомянул контакты между народами этого региона как один из важнейших элементов взаимопонимания и установления мира. Г-н Табатабаи, председатель Национального комитета музеев Ирана, г-н Мохаммад Бехешти, бывший руководитель Научно-исследовательского института культурного наследия, туризма и ремесел, и г-н Алиреза Табеш, советник заместителя министра культуры, туризма и ремесел, также выступили с докладами на этом семинаре. /// nCa, 13 августа 2024 г.

 

Related posts:

  1. Туркменистан принимает участие во встрече ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия
  2. В Институте культуры ОЭС проходит выставка каллиграфии
  3. Искусство туркменской вышивки признано частью нематериального культурного наследия человечества
  4. Устный фольклор Ходжи Насреддина внесен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
  5. Туркменистан: Искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения лошадей внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО
  6. Посол Туркменистана в ЮНЕСКО отметил усилия своей страны по сохранению национального культурного наследия
  7. Ремесло изготовления дутара внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО – Туркменистан чествует данное событие
  8. В Казахстане проходит региональный семинар по трансграничным рекам и озерам
  9. Проект USAID провел в Туркменистане семинар по вопросам бассейнового планирования и управления
  10. Туркменская делегация принимает участие в 17-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan