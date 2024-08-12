Корея и Центральноазиатские страны обсудили график предстоящих мероприятий и форумов

8 августа 2024 года в Министерстве иностранных дел Республики Корея состоялось 15-е заседание Исполнительного комитета Секретариата Форума сотрудничества “Центральная Азия – Республика Корея”. Туркменистан на встрече представил Посол Бегенч Дурдыев.

В ходе встречи члены Исполнительного комитета Секретариата, состоящего из послов стран Центральной Азии и Генерального директора Бюро по делам Северо-Восточной и Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Корея, обсудили организационные вопросы, связанные с проведением 17-го заседания “Центральной Форум сотрудничества Азия -Республика Корея”, который планируется провести осенью этого года в Сеуле.

Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся повестки дня предстоящего Форума, а также План работы Секретариата Форума сотрудничества “Центральная Азия -Республика Корея” на 2025 год.

Кроме того, в повестку дня вошло осуждение организационных вопросов, связанных с проведением Второй встречи спикеров Парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, которая намечена на осень этого года в Ашхабаде, Туркменистан. ///nCa, 12 августа 2024 г.