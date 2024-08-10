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Меморандум о сотрудничестве и Астанинское коммюнике: состоялась Вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии

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В преддверии проведения VI-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, 8 августа 2024 года в г. Астана состоялась Вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии. В мероприятии приняли участие министры транспорта Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе встречи, министрами были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в сферах транзитных коридоров, железнодорожных и автомобильных перевозок, а также воздушного транспорта.

Особо подчеркнута проводимая странами политика по развитию транспортной взаимосвязанности, направленная на строительство автомобильных и железных дорог, открытие новых и расширение сети международного авиасообщения. По итогам мероприятия, было подписано Астанинское коммюнике, закрепляющее намерения сторон в дальнейшем укреплении сотрудничества.

Кроме того, министрами подписан Меморандум направленный на взаимодействие стран в рамках создания благоприятной среды для привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность транспортно-логистических центров.

Подписание Меморандума стало логическим продолжением подписанного в 2023 году в г. Душанбе Соглашения об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.

Делегация посетила Электровозосборочный завод в г. Астана, где предприятием были продемонстрированы производственные возможности отечественного локомотивостроения. Также гости приняли участие в организованном Министерством торжественном собрании в честь дня дорожников. ///Министерство транспорта Казахстана, 9 августа 2024 г.

 

 

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