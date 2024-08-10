News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Безопасность, транспорт, энергетика и климатическая повестка – ключевые заявления Президента Азербайджана на 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане

Безопасность, транспорт, энергетика и климатическая повестка – ключевые заявления Президента Азербайджана на 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане

By

«Азербайджан и страны Центральной Азии являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение. Наши народы объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности», – подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане.

В своем выступлении Алиев уделил приоритетное внимание вопросам сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии в преодолении вызовов безопасности, в области транспорта и энергетики.

«Нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности. В этом контексте хотел бы особо подчеркнуть проведенные в прошлом месяце в Казахстане международные оперативно-тактические командно-штабные учения «Бірлестік-2024», в которых принял участие и Азербайджан. Также показателем развития отношений в этой сфере является обучение курсантов из стран Центральной Азии в военных учебных заведениях Азербайджана», сказал Президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул заинтересованность Баку в тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии в сфере возобновляемой энергии. «Меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана», подписанный в мае этого года, является первым шагом в нашем в сфере зеленой энергии.

Говоря о сотрудничестве в транспортно-транзитной и коммуникационной сфере, Президент Азербайджана назвал ряд факторов, которые повышают практическую значимость Среднего Коридора. Это увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, мероприятия по повышению годовой пропускной способности международного торгового порта Алят с 15 миллионов до 25 миллионов тонн, заказы новых судов для торгового флота Азербайджана на Каспии, а также инфраструктурные проекты, реализуемые в странах Центральной Азии.

По мнению Алиева, реализуемый проект «Цифровой шелковый путь» будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры и цифровой безопасности.

Отметив, что Баку в ноябре этого года примет климатическую конференцию COP29, он подчеркнул, что Азербайджан готов поддержать совместные со странами Центральной Азии инициативы по решению проблем, связанных с изменениями климата. «Я уже направил официальные пригласительные письма президентам стран Центральной Азии и буду рад нашей новой встрече в Баку в ноябре», – завершил свое выступление Президент Азербайджана. ///nCa, 10 августа 2024 г.

 

Related posts:

  1. Президент Туркменистана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
  2. Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
  3. Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, 14 сентября 2023 г.
  4. Президент Туркменистана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане
  5. МИДы стран Центральной Азии обсудили подготовку к Консультативной встрече глав государств
  6. 6-я Консультативная Встреча Глав Государств Центральной Азии в Астане – Центральноазиатские страны наметили долгосрочные планы региональной кооперации
  7. Чего ждать от 6-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии
  8. В Астане состоялась первая встреча министров энергетики государств Центральной Азии
  9. Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Саммите глав государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива и стран Центральной Азии
  10. Президент Ильхам Алиев: Центральная Азия и Азербайджан – единый историко-культурный географический регион
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan