Безопасность, транспорт, энергетика и климатическая повестка – ключевые заявления Президента Азербайджана на 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане

«Азербайджан и страны Центральной Азии являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение. Наши народы объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности», – подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане.

В своем выступлении Алиев уделил приоритетное внимание вопросам сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии в преодолении вызовов безопасности, в области транспорта и энергетики.

«Нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности. В этом контексте хотел бы особо подчеркнуть проведенные в прошлом месяце в Казахстане международные оперативно-тактические командно-штабные учения «Бірлестік-2024», в которых принял участие и Азербайджан. Также показателем развития отношений в этой сфере является обучение курсантов из стран Центральной Азии в военных учебных заведениях Азербайджана», сказал Президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул заинтересованность Баку в тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии в сфере возобновляемой энергии. «Меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана», подписанный в мае этого года, является первым шагом в нашем в сфере зеленой энергии.

Говоря о сотрудничестве в транспортно-транзитной и коммуникационной сфере, Президент Азербайджана назвал ряд факторов, которые повышают практическую значимость Среднего Коридора. Это увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, мероприятия по повышению годовой пропускной способности международного торгового порта Алят с 15 миллионов до 25 миллионов тонн, заказы новых судов для торгового флота Азербайджана на Каспии, а также инфраструктурные проекты, реализуемые в странах Центральной Азии.

По мнению Алиева, реализуемый проект «Цифровой шелковый путь» будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры и цифровой безопасности.

Отметив, что Баку в ноябре этого года примет климатическую конференцию COP29, он подчеркнул, что Азербайджан готов поддержать совместные со странами Центральной Азии инициативы по решению проблем, связанных с изменениями климата. «Я уже направил официальные пригласительные письма президентам стран Центральной Азии и буду рад нашей новой встрече в Баку в ноябре», – завершил свое выступление Президент Азербайджана. ///nCa, 10 августа 2024 г.