Какие ключевые проекты в области геномных технологий уже реализуются в Казахстане?

18 июля 2024 года в Астане официально открылась лаборатория Astana Genetic Center на базе Национального центра биотехнологий, который входит в состав Национального холдинга QazBioPharm. Этот значительный шаг вперед в области генетических исследований, медицинское генетики и биотехнологий в Казахстане. Данный проект реализуется в партнерстве с мировым лидером в области генетических исследований BGI Group (Китай).

В интервью новостному телеканалу 24 KZ Габидулла Оспанкулов, председатель Комитета по инвестициям МИД Казахстана, рассказал о развитии геномной индустрии в стране.

Вопрос: Как геномные технологии применяются в сельском хозяйстве и медицине в Казахстане? Можете привести примеры успешных кейсов?

Ответ: В области сельского хозяйства успешно применяются технологии паспортизации и генотипирования племенного скота и сельскохозяйственных животных. С этого года реализуется программа паспортизации семян для повышения урожайности. В медицине активно ведется поддержка программы генетического тестирования в рамках ЭКО, что позволяет рожать здоровых детей.

Вопрос: Какие шаги предпринимаются для привлечения частных инвестиций в геномную индустрию?

Ответ: Сами по себе генетические технологии являются супер привлекательными для инвесторов во всем мире. Казахстан не является исключением.

В первую очередь, мы поддерживаем и стимулируем наших местных партнеров, чтобы они активнее принимали участие в инновационных проектах. Так как именно местные партнеры могут дать существенный базис для старта и последующего развития. Второе – подготовка пилотных проектов в области генетики. В-третьих, обеспечение привлекательных экономических условиях для инвесторов.

Вопрос: Какие международные партнерства и сотрудничества существуют в области геномных исследований, и как они помогают развитию казахстанской индустрии?

Ответ: Казахстан активно сотрудничает в области генетики с ведущими странами, такими как США, ЕС, Китай. Флагманом партнерских отношений является взаимодействие Казахстана с международной компанией BGI Group. На данный момент компания BGI является номером один в Азии по своему научному потенциалу и разработкам.

Компании BGI планирует активное участие в проекте геном человека 2.0. Благодаря BGI в данный момент стоимость секвенирования генома составляет около 100 долларов. Готовые решения от компании BGI позволяют значительно улучшить качество пренатальной диагностики, онкодиагностики, диагностики наследственных заболеваний. Часть из этих решений уже активно внедряется в Казахстане, в том числе в лаборатории Astana Genetic Center.

Вопрос: Как государственные структуры поддерживают стартапы и новые компании в сфере геномных технологий?

Ответ: В рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева создан Национальный совет по науке и технологиям, который активно поддерживает проекты по развитию геномных технологий. Комитет по инвестициям со своей стороны плотно работает с инновационными стартапами и компания, поддерживая их на разных уровнях, включая прямые инвестиции и гранты.

Вопрос: Какие трудности возникают перед развитием геномной индустрии в Казахстане, и как они преодолеваются?

Ответ: Генетические технологии являются одной из самых развивающихся областей – постоянно появляются новые решения, новые технологии. За этим динамичным рынком в первую очередь надо успевать в плане подготовки кадров и в плане приобретения и внедрения решений на собственной базе. С этим мы на данный момент успешно справляемся, хотя задача и требует от нас интенсивной работы и вложений.

Вопрос: Как вы оцениваете потенциал Казахстана на международной арене в области геномных технологий?

Ответ: У нас хорошие позиции – и в плане географии, и в плане политики. Мы интенсивно взаимодействуем с ведущими странами и производителями в различных областях, и в первую очередь ориентируется на успешные международные кейсы. В конце концов мы можем не только многому учиться, но и много предложить нашим партнером, а значит и работать на равных.

Вопрос: Какие планы по развитию инфраструктуры и образовательных программ существуют для подготовки специалистов в области геномных технологий?

Ответ: В Казахстане уже создано несколько достаточно сильных биотехнологических кластеров, которые пользуются поддержкой и государства, и частного бизнеса. Эти центры готовые и конкурировать, и взаимодействовать на равных с международными центрами. Например, Национальный Центр Биотехнологий. Кроме того, Казахстан создает и участвует в большом количестве международных программ для студентов и для научных сотрудников – образование, научные исследования, стажировки, программы обмена. При этом мы не только отправляем на обучение к нашим партнерам, но и принимаем студентов у себя. ///nCa, 8 августа 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Казахстана в Туркменистане)