Туркменские судостроители создают будущее: совместный проект с Южной Кореей

Судостроительно-ремонтный завод «Балкан», расположенный на территории Туркменбашинского международного морского порта, в открытом акционерном обществе приступил к строительству двух новых сухогрузов в полном соответствии с международными требованиями, сообщает газета «Туркменистан».

Как известно АО «судостроительно-ремонтный завод Балкан» заключил контракт с южнокорейской компанией «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co.» ООО» на проектирование и совместное строительство двух сухогрузов грузоподъемностью 6 тысяч 100 тонн каждый.

Строящиеся сухогрузы длиной 123 метра, шириной 16,5 метра и высотой 8,3 метра будут использованы для перевозки различных видов грузов.

Первую партию материалов и запасных частей в рамках проекта доставили из Кореи.

Следует подчеркнуть, что проект позволит трудоустроить более 300 судостроителей и более 90 процентов персонала, задействованного в реализации этого важного проекта – местные специалисты. Они получат ценный опыт в области судостроения, который в будущем применят в строительстве кораблей в соответствии с мировыми стандартами. В этих целях специалисты корейской компании провели двухмесячные специализированные тренинги для туркменских коллег.

Судостроительно-ремонтный завод «Балкан» рассчитан на обработку 10 000 тонн стали в год и постройку 4-6 судов с использованием современного автоматизированного оборудования. Кроме того, верфь располагает возможностями для проведения ремонтных работ в среднем на 20-30 малых и средних суднах.

Еще одним направлением деятельности завода является ремонт и покраска различных типов контейнеров, прибывающих в Туркменбашинский международный морской порт, по заказам клиентов. Помимо того, вервь успешно проводит технические осмотры грузовых и пассажирских судов, различных служебных судов, используемых в нефтяной и других отраслях промышленности, а также других видов плавсредств. ///nCa, 7 августа 2024 г.