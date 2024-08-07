Развитие сферы торговли – фактор укрепления национальной экономики

Комментарий TDH

Торговая политика Туркменистана представляет собой один из ключевых факторов экономического развития страны и её внешнеполитических отношений. Рост товарооборота на внутреннем рынке является свидетельством успешной реализации поставленных перед сферой торговли задач, а также повышения благосостояния и социально-бытового уровня жизни народа в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

На состоявшемся 12 июля расширенном заседании Кабинета Министров Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что для улучшения снабжения внутреннего рынка продовольствием и другими товарами первой необходимости следует в полной мере задействовать производственный потенциал торгового комплекса. Наряду с этим было дано указание принять должные меры по повышению качества и объёмов текстильной продукции и её конкурентоспособности на внешнем рынке, внедрению цифровой системы в целях организации электронной торговли текстилем, коврами и ковровыми изделиями.Говоря об осуществлении конкретных шагов по расширению спектра деятельности частного сектора во всех отраслях экономики, глава Туркменистана поручил также более эффективно организовать работу Государственной товарно-сырьевой биржи и Торгово-промышленной палаты. Кроме того, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости проработать вопрос об открытии Торговых домов за рубежом посредством продвижения производимой в стране продукции.

Макроэкономические индикаторы за январь–июнь текущего года являются свидетельством стабильности сферы торговли. В частности, за шесть месяцев этого года по Министерству торговли и внешнеэкономических связей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста торгового оборота достиг 103,1 процента, производства продукции – 104,5 процента.

Данное Министерство проводит работу по закупке у отечественных и при необходимости у зарубежных производителей нужных объёмов товаров для удовлетворения потребностей населения и по приемлемым ценам. Согласно указанию главы государства осуществляется контроль за ценами и обеспечением товарного изобилия, поступлением высококачественных импортных товаров и уменьшением их количества, увеличением экспорта продукции, производимой туркменскими предприятиями, а также соблюдением правил торговли на рынках и в учреждениях торговли.

Наряду с планомерной работой по насыщению внутреннего рынка необходимой продукцией, наращиванием выпуска товаров народного потребления, производственных мощностей лёгкой и пищевой промышленности осуществляются крупные инвестиции в развитие сервисной сферы и торговли. Построенные по всей стране многочисленные современные торговые центры, магазины, рынки, предприятия общественного питания обеспечивают высокое качество услуг, оказываемых населению и зарубежным гостям.

Вместе с тем развиваются новые формы розничной и оптовой торговли – гипермаркеты, супермаркеты, крупные торгово-развлекательные и сервисные центры, что свидетельствует об инвестиционной активности бизнеса, росте доходов граждан.

Таким объектом стал открывшийся в марте текущего года столичный торгово-развлекательный центр «Arkaç», возведённый специалистами дочернего предприятия «Ussat» в соответствии с современными инженерно-техническими разработками и с использованием экологически чистых материалов.

Разместившаяся на общей площади 4,7 гектара новостройка с бизнес-центром и подземной автостоянкой представляет собой единый архитектурный ансамбль из нескольких многоуровневых строений с центральным трёхэтажным зданием.

Наряду с многочисленными магазинами в распоряжении посетителей – площадки для игр, кинозалы, детский развлекательный городок с игровыми автоматами, салон красоты, фитнес-зал, аптека, рестораны и кафе, «Toý mekany» и др.

На полках магазинов представлены разно­образные моющие средства, шампуни, влажные салфетки, эффективные и безопасные товары бытовой химии, выпуск которых успешно освоен туркменскими производителями. Всё это ранее импортировалось, а теперь они привлекательны по цене и по экологичности вызывают большее доверие у покупателей.

Ассортимент товаров, представленных в торговых залах нового центра, демонстрирует заметный скачок, произошедший за последние годы в частном производственном секторе. Сделав ставку на новейшие технологии, отечественный бизнес вышел на серьёзный промышленный уровень. Это также касается бытовой электроники, товаров для дома, причём стильных, в различных дизайнерских вариантах.

Следует отметить, что цифровые технологии играют немаловажную роль для достижения экономического роста в стране, и сегодня Концепция по цифровизации органично интегрируется во все государственные программы и проекты.

Как и в других отраслях экономики, в национальной системе торговли создана и совершенствуется правовая база для внедрения цифровых технологий в управление оптовой и розничной сетями.

На основании Законов Туркменистана «О защите прав потребителей», «О торговой деятельности», «О правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане» Министерством торговли и внешне­экономических связей разработаны и введены «Правила продажи товаров дистанционным способом», в которые включены общие положения по созданию удалённой торговли, включая рекламу товаров, заключение договора их купли-продажи, порядок доставки потребителю. Определяются права потребителя и другие пункты.

В претворении в жизнь планов по цифровизации государственных торговых предприятий в Ашхабаде задействованы специалисты предприятия «Agzybirlik tilsimaty», основанного «Центром компью­терных технологий» Министерства торговли и внешнеэкономических связей совместно с ведущими китайскими компаниями «Hengsheng Lianhua Investment Management Co. Ltd.» и «Tongfang Hongkong Limited». Производимое оборудование под товарным знаком «Agzybirlik tilsimaty», в том числе компьютеры с сенсорными экранами, чековые принтеры, штрих-код принтеры и сканеры, позволяет контролировать организацию торговли в автоматическом режиме.

Об осуществляемой масштабной деятельности по диверсификации национальной экономики, широкому внедрению инноваций свидетельствует и работа, проводимая в структуре Министерства текстильной промышленности по созданию высокотехнологичных производств, наращиванию ассортимента и объёмов выпуска из местного сырья конкурентоспособной продукции.

Согласно показателям, озвученным на вышеназванном расширенном заседании Кабинета Министров, предприятиями Министерства текстильной промышленности в сопоставлении с аналогичным периодом минувшего года объём выпущенной продукции, в частности, хлопковой пряжи и тканей, равен соответственно 133,5 и 122 процентам, швейных и трикотажных изделий – 104,4 процента, а кожаных – 118 процентам.

Выполнение плана по производству ковровой продукции на предприятиях Государственного объединения «Türkmenhaly» составило 101,3 процента.

Развитая и эффективная торговля, диктуя высокие стандарты поставщикам и производителям, фактически выступает участником системы контроля за качеством продукции, попадающей к потребителям и, таким образом, вносит свой вклад в усилия государства по охране здоровья населения.

Сегодня ведётся большая работа по внед­рению системы нанесения штрих-кодов. Около десяткам тысяч наименований товарной продукции, выпускаемой оте­чественными производителями, присвоена соответствующая маркировка. Присоединение Туркменистана к системе GSI («Глобал Стандарт») отражает факт признания нашей страны как надёжного и ответственного участника международного торгово-экономического партнёрства.

Учитывая растущие в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства объёмы производства и спрос на высококачественные туркменские товары, с внедрением системы штрихового кодирования продукции открываются новые возможности для развития торгово-экономических отношений, диверсификации экспортных поставок, расширения их номенклатуры.

С момента перехода к рыночной экономике в Туркменистане начала развиваться такая форма торговли, как товарные биржи. За шесть месяцев текущего года Государственной товарно-сырьевой биржей проведено 147 торговых сессий, на которых зарегистрировано 14 тысяч 40 контрактов.

Важная роль в развитии внешне­экономических связей, формировании рыночных отношений, стимулировании деловой инициативы отводится Торгово-промышленной палате (ТПП). В числе её задач – содействие в эффективной организации партнёрства между предпринимательскими структурами и органами государственного и хозяйственного управления, интеграции частного сектора Туркменистана в международное деловое сообщество, экспортному продвижению продукции отечественных производителей на внешние рынки, привлечению внутренних и иностранных инвестиций, современных технологий.

О позитивной динамике осуществлённых Палатой за январь–июнь работ свидетельствует показатель – 111,4 процента. За обозначенный период проведено 12 выставок и 65 форумов. Примеры тому – экспозиция, демонстрирующая достижения торгового комплекса страны, выставка афганских товаров и бизнес-форум Туркменистана и Афганистана, бизнес-форум «Туркменистан–Объединённые Арабские Эмираты» и др.

Предпринимательству отведено значимое место в модернизации и диверсификации отраслей национальной экономики, повышении объёмов и увеличении ассортимента конкурентоспособной продукции. Члены СППТ, специализирующиеся в области АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, вносят весомый вклад в укрепление продовольственной независимости страны.

Так, по Союзу промышленников и предпринимателей рост объёмов производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции за шесть месяцев текущего года составил 112,1 процента, промышленной – 103,2 процента.

Товары отечественных производителей, отличающиеся высоким качеством, экологически безопасны, востребованы и на внешних рынках. На реализацию экспортного потенциала туркменских бизнесменов, привлечение передового мирового опыта и иностранных инвестиций, использование форматов активного международного делового взаимодействия нацелена деятельность торговых представительств СППТ в зарубежных странах.

В стране большой размах получила работа по передаче госсобственности в частные руки, что способствовало открытию многочисленных индивидуальных предприятий, созданию новых предпринимательских структур.

По инициативе Союза промышленников и предпринимателей хозяйственным обществом «Hil standart» в Туркменистане создан лабораторный центр по экспертизе безопасности пищевой продукции, компетентность которого подтверждена Международной аккредитацией по стандарту ISO/IEC 17025:2017. О высоком качестве и экологической безопасности выпускаемых отечественными предприятиями продовольственных товаров свидетельствуют полученные ими международные сертификаты ISO и HACCP.

В настоящее время продолжается работа по расширению международных торгово-экономических связей, развитию которых способствует претворяемая в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова миролюбивая политика, основанная на статусе нейтралитета Туркменистана.

Растёт число Торговых домов нашей страны за рубежом. Пример тому – Акционерные общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Туркменистана» в городе Москва Российской Федерации, «Туркмено-Белорусский торговый дом» в Республике Беларусь, «Туркмено-Турецкий торговый дом» в городе Стамбул Турецкой Республики.

Данная форма сотрудничества играет значимую роль в укреплении экономических отношений. В целях выполнения «Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020–2025 годы» в феврале 2022 года в столице Татарстана открылся «Туркмен­ский торговый дом», который занимается оптовой и розничной реализацией различных товаров, произведённых в Туркменистане и Российской Федерации.

В соответствии со «Стратегией внешней торговли Туркменистана на 2021–2030 годы» поставлена задача по производству новых товаров под национальными торговыми марками и их широкому продвижению за рубежом.

Туркменистан известен в международном сообществе как государство с большим потенциалом в сфере производства товаров. Своевременность бренда «Сделано в Туркменистане» – оригинального символа повышения торгового имиджа нашей страны на международной арене, высокого качества продукции отечественных товаропроизводителей в настоящее время очевидна. Подтверждение тому – успехи, достигнутые в различных областях, в том числе во внешнеторговой деятельности.

Крупные государственные вложения в развитие сферы торговли и услуг, поддержка малого и среднего бизнеса, по сути, создают отвечающую требованиям времени модель экономики, что обеспечивает привлекательность страны для инвестиций и новое качество жизни туркменистанцев.

Таким образом, проводимые Президентом Сердаром Бердымухамедовым социально-экономические преобразования, внедрение рыночных механизмов и принципов в деятельность народнохозяйственного комплекса способствуют экономическому расцвету Отчизны, что находит отражение в беспрецедентном росте внутренней торговли, в которой сформировалась конкурентоспособная среда, ярко проявилась предпринимательская активность. ///TDH, 6 августа 2024 г.