Туркменские сейсмологи расширяют международное сотрудничество

Институт сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана – специализированное научное учреждение, осуществляющее фундаментальные исследования по физике очага землетрясения, региональной сейсмологии, геофизике, современной геодинамике. О том, какую работу на национальном уровне и об основных событиях из международной жизни Института на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» рассказывает учёный секретарь данного научного учреждения Светлана Ахмедова.

В настоящее время Институт поддерживает научные связи с такими зарубежными странами, как Великобритания, США, Россия, Армения, Азербайджан, Узбекистан и другие.

Туркменские ученые в последние годы совершили ряд рабочих визитов в Японию, Китай, Таджикистан, Белоруссию и другие страны. Например, в столице Австрии – городе Вена в рамках стратегического сотрудничества на 2023–2024 годы молодые специалисты Института, принимая участие в целевых обучающих мероприятиях, получили сертификаты.

Минувшей весной в столице Таджикистана – городе Душанбе состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной Академии наук Таджикистана. Сотрудничество затрагивает вопросы изучения природы и механизмов развития естественных и техногенных сейсмических явлений, активных геодинамических процессов; оценки сейсмической опасности и сейсмического риска для территорий городов важных строительных объектов; поиска предвестников землетрясений.

На этапе подписания находится Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом сейсмологии Администрации землетрясения Китая. Две стороны намерены развивать партнёрство в таких областях, как микросейсмическое районирование территорий перспективного строительства и система раннего предупреждения о сильном землетрясении.

В настоящее время в целях объединения усилий по теме «Анализ сейсмической опасности трансграничных территорий Туркменистана и Узбекистана» идёт подготовительная работа к подписанию Меморандума о сотрудничестве между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом сейсмологии им. Г.А.Мавлянова Академии наук Республики Узбекистан.

Также в активной фазе находится работа, выполняемая туркменскими учёными в рамках реализации Проекта «Улучшение системы сейсмологических наблюдений на территории города Ашхабад и вокруг него», подписанного между Туркменистаном и Японией. Проект направлен на модернизацию системы сейсмологических наблюдений, одновременное создание соответствующей информационной сети, а также инженерно-геологическое изучение в вопросах сейсмооценки территории города Ашхабад. Одним из результатов Проекта будет ввод в действие цифровой системы сейсмологического наблюдения в режиме реального времени. На ближайшее время запланированы очередные поездки молодых учёных в Японию для обучения методам обработки и интерпретации получаемых при исследованиях результатов.

Институт активно участвует в Проекте «Усиление национального потенциала Туркменистана по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения» совместно с ПРООН в Туркменистане. Проектом предусмотрено проведение комплексной оценки сейсмической опасности города Ашхабад путём применения новейшей методологии исследований. На завершающей стадии проекта будет построена карта сейсмического риска для Ашхабада.

Институт является активным участником реализации Государственной программы «Снижение сейсмического риска в сейсмоопасных зонах Туркменистана», которая включает проведение работ, направленных на уточнение сейсмической опасности для территории Туркменистана, определение зон возможных очагов землетрясений.

В числе актуальных направлений исследовательской работы Института – изучение геофизических процессов, происходящих в области подготовки землетрясений. Такие исследования в будущем позволят научиться моделировать развитие сейсмического процесса, откроют возможность по наблюдаемым предвестникам более точно предсказывать время возникновения будущих катастрофических событий, их механизмы, энергетические параметры, а следовательно, и более правильно рассчитывать параметры будущих сейсмических воздействий.

В стране утверждены Государственная программа комплексного развития сейсмологической науки в Туркменистане на 2022–2028 годы и План по её реализации. В План мероприятий по новой государственной программе вошли: проведение соответствующих работ по наращиванию международного партнёрства между профильными научными учреждениями Туркменистана и зарубежных стран в области сейсмологии и смежных наук; открытие в высших учебных заведениях Туркменистана новых специальностей по сейсмологии, вычислительной сейсмологии; разработка инновационных методов составления карт сейсмического микрорайонирования территорий городов и населённых пунктов Туркменистана и другие. ///nCa, 5 августа 2024 г.