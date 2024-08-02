Запущено контейнерное сообщение Индия-Узбекистан через Туркменистан

ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» организует первый контейнерный поезд из Индии в Узбекистан, сообщает ТЛЦТ.

Контейнерный состав, состоящий из 20 (двадцати) TEU контейнеров, груженных керамической плитой, был успешно отправлен из иранского порта Бандар-Аббас по направлению Сарахс (Туркменистан). Конечным пунктом назначения является железнодорожная станция Чукурсай в Узбекистане.

На станции Сарахс в Туркменистане выполняется перегрузка вагонов, принадлежащих «третьим» странам, в вагоны стран СНГ.

ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» активно ведет работу по транспортировке регулярных грузовых контейнерных поездов и осуществляет работы по сокращению времени рейсов поездов.

Учитывая важность грузопотока с Ближнего Востока, в декабре 2023 года в Стамбуле были организованы двухсторонние встречи между представителями АО «Узбекистон темир йуллари» и Агентства «Туркмендемирёллары».

В ходе встречи сторонами было обсуждено ускорение пропуска контейнерных поездов через территории Туркменистана на территорию Узбекистана и обратно, а также применение специальных тарифных ставок на перевозки контейнеров по территориям сторон.

Помимо этого, сторонами было согласовано назначение в каждой стране ответственных логистических компаний за организацию перевозок по коридору «Узбекистан-Туркменистан-дальше третьи страны».///nCa, 2 августа 2024 г.