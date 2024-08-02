В Туркменистане наблюдается бум арбузного экспорта

В Туркменистане разгар сезона сбора бахчевых. Наличие товарного достатка на местных рынках способствует росту экспортных поставок продукции. Основную часть экспорта сельхоз продукции в 2024 году занимают арбузы и дыни, сообщает Государственная таможенная служба страны.

За 7 месяцев настоящего года объем экспорта арбузов вырос в 10 раз по сравнению с общим объемом экспорта за весь 2022 год и в 9 раз по сравнению с общим объемом экспорта бахчи за 2023 год.

Основными импортёрами арбузов в 2024 году стали Россия и Катар. 62% от общего объема экспортированных арбузов было отправлено в Россию и 38% – в Катар.

Наблюдается также рост экспорта дынь. За январь-июль 2024 года экспорт дынь из Туркменистана превысил общий объем экспорта дынь за 2022 год в 1,2 раза и в 1,4 раза за 2023 год.

79% от общего экспортированного объема дынь отправились в Россию. Казахстан также находится в числе основных стран-импортеров туркменских дынь.

Между тем, в Центральноазиатских странах нынешним летом разразился настоящий бум арбузного урожая. Эксперты связывают такую ситуацию с аномально жаркой погодой. К примеру, рекордно высокие урожаи арбузов получены в Узбекистане, однако экспорт в ЕС и в Россию для узбекских фермеров в этом году нерентабелен из-за низких цен на потребительском рынке. В Казахстане также бьют рекорды по урожаю арбузов. На юге страны в Туркестанской области, лидирующей производству арбузов, в этом году благодаря своевременной подаче воды, аграрии собирают второй урожай за сезон. ///nCa, 2 августа 2024 г.