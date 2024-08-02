Усовершенствование правил электронной коммерции в Туркменистане

Электронная коммерция позволяет малым предприятиям Туркменистана выходить на новые международные рынки. При правильной политике они могут добиться еще большего успеха.

В нескольких национальных документах цифровым преобразованиям уделяется приоритетное внимание, в том числе в Государственной программе развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021-2025 годы.

Для достижения этой цели Международный торговый центр (ITC) организовал 23 и 24 июля в Ашхабаде технические семинары для разработки новых правовых и политических инструментов.

В семинарах приняли участие представители ключевых государственных органов и бизнес-групп, включая Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Министерство финансов и экономики, а также Агентство «Туркменсвязь». На семинарах обсуждались цели политики Туркменистана в области электронной торговли, существующая нормативно-правовая база. Также были определены приоритеты политики в поддержку цифровой экономики.

Эксперт из Секретариата Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) представил Типовые законы ЮНСИТРАЛ, которые имеют отношение к цифровой экономике.

Крайне важно привлечь внимание частного сектора к проблемам электронной коммерции и возможностям малого бизнеса в Туркменистане. Благодаря участию организаций по поддержке бизнеса и Союза предпринимателей и промышленников Туркменистана, семинары ITC были сосредоточены на их потребностях в цифровой трансформации. Такой совместный подход гарантирует практичность и полезность реализуемых в результате реформ и стратегий для стимулирования роста электронной торговли в Туркменистане.

Проведенные семинары является частью проекта ITC “Туркменистан: Повышение устойчивости и интеграции торговли”, финансируемого Европейским союзом.

Миссия ITC знаменует собой важный шаг на пути к созданию динамичной экосистемы электронной коммерции в Туркменистане. Решая нормативные и практические задачи, проект способствует повышению осведомленности и достижению консенсуса в правительственных учреждениях в поддержку внутренних реформ. Эти реформы могут способствовать дальнейшей интеграции Туркменистана в глобальный ландшафт цифровой торговли. ///ITC, 1 августа 2024 г.