Министерство охраны окружающей среды Туркменистана провело круглый стол, посвященный Всемирному дню рейнджеров

Ширин Каррыева, руководитель проекта CLLC и CXL

31 июля весь мир отмечает Всемирный день рейнджера/инспектора — ежегодный праздник, посвященный мужественным мужчинам и женщинам, посвятившим свою жизнь защите самых уязвимых природных и культурных ценностей нашей планеты. Этот день служит ярким напоминанием о жизненно важной роли, которую рейнджеры/инспекторы парков и заповедников играют в усилиях по сохранению природы во всем мире, и о часто упускаемых из виду опасностях, с которыми они сталкиваются при исполнении служебных обязанностей.

Путь к учреждению Всемирного дня рейнджеров начался в 2004 году, когда Шон Уиллмор, смотритель парка, ставший кинорежиссером, взял на себя миссию по освещению проблем, с которыми сталкиваются рейнджеры во всем мире. Его новаторский документальный фильм «Тонкая зеленая линия» (“The Thin Green Line”), выпущенный в 2007 году, стал катализатором перемен, приведших к созданию Фонда «Тонкая зеленая линия».

В сотрудничестве с Международной федерацией рейнджеров (IRF), основанной в 1992 году, в 2007 году был отмечен первый Всемирный день рейнджеров, ознаменовавший 15-летие со дня основания IRF. С тех пор значение этого дня возросло, привлекая внимание к важнейшей работе рейнджеров и воздавая должное тем, кто принес самую большую жертву.

Статистика показывает, что в мире за последнее десятилетие более 1000 рейнджеров погибли при исполнении служебных обязанностей. Эти отважные люди ежедневно сталкиваются с многочисленными угрозами:

• Встречи с вооруженными браконьерами

• Опасная дикая природа

• Экстремальные погодные условия

• Несчастные случаи в отдаленных и пересеченных местностях

Всемирный день рейнджера служит ярким напоминанием об этих рисках и необходимости лучшей поддержки и защиты рейнджеров во всем мире. Поскольку человечество сталкивается с растущими экологическими проблемами, роль рейнджеров становится все более важной. Всемирный день рейнджеров не только чтит нынешних рейнджеров, но и вдохновляет следующее поколение лидеров охраны природы. Повышая осведомленность и поддержку работы рейнджеров, мы инвестируем в будущее природного и культурного наследия нашей планеты.

31 июля в конференц-зале Службы по гидрометеорологии Министерством охраны окружающей среды Туркменистана проведен круглый стол, посвященный Всемирному дню рейнджеров для стимулирования работы инспекторов, а также привлечения внимания общественности к природоохранной деятельности. На это мероприятие были приглашены особо отличившиеся инспектора от каждого государственного заповедника, а также сотрудники Управления охраны окружающей среды Балканского велаята.

С поздравлением и приветственными словами выступили Нурыев Р.Т., начальник Управления охраны растительного и животного мира Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, Татьяна Розен, директор Центральноазиатской программы Conservation X Labs (CXL), Каррыева Ш.Б., руководитель проекта Conservation X Labs и CLLC.

Участниками круглого стола были сделаны выступления о проводимой работе на местах. Так, Чолиев С.Б., заместитель директора Койтендагского государственного природного заповедника, представил работу инспекторов, применяющие новые технологии инспектирования с помощью смартфонов.

SMART – это Инструмент Пространственного Мониторинга и Отчетности, он впервые начал применяться сотрудниками Койтендагского заповедника в 2022 г. в рамках проекта и Меморандума о Взаимопонимании, заключенного Министерством охраны окружающей среды с Центром сохранения крупных ландшафтов (CLLC).

Далее выступил Назаров Т., заведующий лабораторией Управления охраны окружающей среды Балканского велаята, которые также успешно внедряют SMART-инспектирование в горах Большого и Малого Балхана и на плато Устюрт. Здесь планируется открыть в 2025 г. новый государственный заповедник и заказники.

Выступающими было отмечено, что инспектора осуществляют регулярное SMART-инспектирование территорий с применением смартфонов, в которой скачана специальная программа SMART. Все данные нарушений природоохранного законодательства регистрируются на смартфонах, затем они обрабатываются, анализируются, далее готовится ежеквартальный SMART-отчет, который передается в Министерство охраны окружающей среды для принятия соответствующих мер по борьбе с нарушителями природоохранного законодательства. Планируется применять SMART-инспектирование и в других государственных заповедниках Туркменистана.

Потаева А.Г., начальник отдела науки Копетдагского государственного природного заповедника, выступила с презентацией по борьбе с нарушителями природоохранного законодательства и проводимой работе с местным населением в горах Центрального Копетдага.

Круглый стол проведен совместно с представителями региональной программы «Основные коридоры для кошачьих Центральной Азии», финансируемой Conservation X Labs (CXL), недавно стартовавшей в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане. Эта программа основывается на содействии национальным усилиям по сохранению снежного барса и переднеазиатского леопарда в странах Центральной Азии.

В рамках программы проводятся совместные исследования, мониторинг, инспектирование и меры, направленные на сохранение переднеазиатского леопарда и его добычи (безоарового козла, уриала) на Балханском горном хребте и плато Устюрт. Собраны данные с фотоловушек, подтверждающие местообитания леопарда в этой горной экосистеме, а также, что он уходит за своей добычей (копытными) на север через Гарабогаз-Устюрт и далее пересекает границу с Казахстаном. Благодаря поддержке CXL для сотрудников Управления охраны окружающей среды Балканского велаята, а также для других заповедников, где обитает леопард, в рамках проекта было предоставлено дополнительное полевое оборудование, инвентарь, униформа.

В данное время вопрос подписания Меморандума о Взаимопонимании с организацией CXL находится в процессе согласования. Меморандум будет способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества для защиты биоразнообразия, в частности, с целью улучшения охраняемого статуса переднеазиатских леопардов и других диких кошек в Туркменистане. В будущем организация CXL будет также оказывать содействие в поиске потенциальных партнеров и доноров для реализации программ, соответствующих целям и задачам обеих Сторон Меморандума.

Для стимулирования работы инспекторов все участники получили Сертификаты и ценные подарки, предоставленные проектами CXL и ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» («Аральским» проектом). В комплект подарков вошли: палатки, полевые спальники, коврики, налобные фонарики, рюкзаки, футболки, кепки и др., так необходимые в полевых условиях. ///nCa, 1 августа 2024 г.