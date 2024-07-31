В Ташкенте состоялся первый Форум аналитических центров Центральной Азии и Республики Корея

30 июля в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) в Ташкенте прошёл первый экспертный Форум на тему «Эпоха перемен: видение будущего сотрудничества между Центральной Азией и Республикой Корея».

Соорганизаторами мероприятия выступили МИЦА и Секретариат Форума сотрудничества «Республика Корея – Центральная Азия». В Форуме приняли участие около 100 представителей министерств и ведомств, дипломатических миссий, ведущих аналитических и научно-исследовательских центров стран Центральной Азии и Республики Корея.

Корейскую сторону представляли исполнительный директор Секретариата Форума сотрудничества «Республика Корея – Центральная Азия» Ри Чонг Кук, посол Республики Корея в Республике Узбекистан Вон До Ён, директор Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра Университета Ханьян Эом Гу Хо, генеральный директор группы исследований водных ресурсов Корейского института окружающей среды Ан Чон Хо и другие эксперты, работающие в формате «Центральная Азия – Республика Корея».

Страны Центральной Азии были представлены экспертами аналитических структур, а также представителями отраслевых министерств и ведомств.

Перед началом Форума участников и гостей мероприятия громкими ударами корейских барабанов самульнори тепло приветствовали представители Корейского народного ансамбля «Асадаль» при Ассоциации корейских культурных центров Узбекистана.

Открывая конференцию, исполнительный директор Секретариата Форума сотрудничества «Республика Корея-Центральная Азия» Ри Чонг Кук заявил: «Чрезвычайно обнадеживает, что первый Форум аналитических центров Центральная Азия – Республика Корея проводится в поворотный момент. Корейское правительство недавно разработало дипломатическую политику, специально ориентированную на Центральную Азию, и саммит Центральная Азия – Республика Корея также не за горами, что ознаменует значительный прогресс в наших отношениях и сотрудничестве».

При этом он выделил, что этот форум выработает ряд инновационных решений и предложений, касающихся общих текущих проблем и направлений сотрудничества между Кореей и Центральной Азией, тем самым внеся существенный вклад в развитие региональных отношений.

Директор Международного института Центральной Азии Ж. Вахабов подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений страны Центральной Азии и Республика Корея добились значительных успехов в углублении и расширении политических, дипломатических, экономических, социальных и культурных связей. Обе стороны прилагают постоянные усилия для их дальнейшего развития.

При этом директор МИЦА добавил, что в целях дальнейшего усиления эффективности взаимодействия между центральноазиатским регионом и Республикой Корея значимым представляется выработка новых подходов к организации многостороннего сотрудничества, особенно в свете подготовки к первому Саммиту в формате «Центральная Азия-Республика Корея» в 2025 г. и продвижения инициативы «K-Silk Road».

В этом контексте Ж. Вахабов обозначил, что возрастает потребность в укреплении экспертного обмена и практического взаимодействия стран региона и Южной Кореи, и, соответственно, пересмотра традиционных подходов к сотрудничеству во всех приоритетных областях.

Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан И. Хайдаров выделил, что в условиях роста турбулентности на международной арене и непредсказуемости в мировой экономике, странам Центральной Азии и Республики Корея необходимо принятие совместных мер по поддержанию транспортно-логистических цепочек, обеспечению энергетической и продовольственной безопасности, наращиванию инвестиционного сотрудничества и технологического взаимообмена, борьбы с климатическими изменениями и другими вызовами.

«Республика Корея неизменно выступала надежным партнером стран нашего региона в реализации важных социально-экономических проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития Центральной Азии», – заключил И. Хайдаров.

Посол Республики Корея в Республике Узбекистан Вон До Ён сказал: «Отношения между Кореей и Узбекистаном, а также между Кореей и Центральной Азией стали более близкими, чем когда-либо, после серии государственных визитов президента Юн Сок Ёля по региону. Существует множество областей, в которых мы можем расширить наше сотрудничество, и нам предстоит много работы».

По мнению Посла, сегодня Центральная Азия является регионом с новым потенциалом роста для будущего человечества с точки зрения геополитики, экономической демографии и привлекает внимание многих людей по всему миру.

Ректор Университета Пучон в Ташкенте Шин Агриппина отметила, что за последние годы отношения между странами Центральной Азии, в том числе Узбекистаном и Республикой Корея, успешно развиваются во всех сферах. Особое внимание уделяется укреплению многостороннего взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

При этом она подчеркнула, что в современном Узбекистане проходят широкомасштабные реформы по всем направлениям социально – экономического развития. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева, страна перешла на новый этап развития – построению «Нового Узбекистана». В целях обеспечения устойчивого развития государства, а также общества очень важны инвестиции в развитие человеческого капитала.

В свою очередь, председатель Ассоциации корейских культурных центров Узбекистана, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Виктор Пак заявил: «Узбекистан высоко ценит активное взаимодействие в сфере образования и науки. Растущее число студентов из Узбекистана, обучающихся в ведущих университетах Республики Корея, а также успешная реализация совместных научно-исследовательских проектов являются яркими примерами плодотворного сотрудничества».

В ходе Форума, дипломаты и эксперты из пяти стран Центральной Азии и Республики Корея выдвинули практические предложения по организации многостороннего сотрудничества между регионом и Кореей по приоритетным направлениям сотрудничества в сферах экономики, энергетики и полезных ископаемых, цифровизации, искусственного интеллекта и ИКТ.

Внимание участников также обращено на негативное воздействие изменения климата на устойчивое развитие региона Центральной Азии. Подчёркнута заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Сеулом в области экологических инноваций и технологий в регионе Приаралья.

Кроме того, участники Форума обсудили укрепление связей между экспертно-аналитическими сообществами, содействие в расширении контактов и обмене опытом между представителями госорганов, бизнес-сообществ, общественных организаций стран Центральной Азии и Республики Корея.

По итогам Форума организаторы договорились подготовить и принять рекомендации Первого форума аналитических центров, на основе которых будут выработаны инициативы и предложения к предстоящему Саммиту глав государств Центральной Азии и Республики Корея в 2025 г. ///UzDaily.uz, 30 июля 2024 г.