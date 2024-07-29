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Трехсторонняя рабочая группа между Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном продолжает работу для достижения общих целей в региональном развитии на Каспийском море

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24 июля 2024 г. в онлайн формате состоялось второе заседание трехсторонней Рабочей группы по улучшению связанности на Каспийском море.

В ходе заседания Рабочей группы, представителями вовлеченных сторон был внимательно рассмотрен проект Плана действий, предложены новые редакции пунктов. Вместе с тем, участники Рабочей группы поделились информацией о принимаемых мерах по улучшению связанности на национальном уровне по итогам обсуждений в рамках первого заседания.

По итогам заседания его участники от государственных органов и организаций, морских портов и судоходных компаний Азербайджана, Казахстана и Туркменистана договорились в месячный срок завершить согласование и в дальнейшем приступить к утверждению Плана действий.

Рабочая группа продолжит продвигать стратегические инициативы, нацеленные на укрепление регионального сотрудничества и выработки конструктивных решений для развития связанности на Каспийском море путем обмена мнениями, опытом и знанием.

Целью данной рабочей группы является оптимизация транспортных маршрутов и логистических сетей, а также содействие развитию торговли и экономической интеграции на Каспийском море.

В ключе активного взаимодействия по улучшению инфраструктуры и региональной экономической связанности, трёхсторонняя Рабочая группа между Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном также провела первое заседание 10 мая 2024 г., которое создало платформу для осуществления мер по оптимизации временных и ресурсных затрат, повышению эффективности транспортной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для развития международной торговли на Каспийском море. /// Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА, 26 июля 2024 г.

 

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