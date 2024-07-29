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Новый Xiaomi Band 9: 21 день без зарядки, 150 спортивных режимов

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Тамир Шакиров

Xiaomi презентовала в Китае 19 июля 2024 года одну из своих новинок – фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9.

На выбор предложено несколько цветовых вариантов корпуса: розовый, голубой, серебряный и черный. За счет разнообразных чехлов и цепочек его можно носить как на руке, так и на шее.

У Xiaomi Band 9 яркий OLED-дисплей с диагональю 1,62 дюйма. Кадровая частота составляет 60 Гц. Уровень автономности вырос до 21 дня за счет увеличения емкости батареи со 190 мА*ч (Xiaomi Band 8) до 233 мА*ч.

При включенной функции Always-On Display, часы продержатся 9 дней. 

Браслет оснащен продвинутым модулем Bluetooth 5.4.

Также, девайс отлично подходит для пловцов. Есть защита от воды (5ATM). С девайсом можно нырять  на глубину до 50 метров, а число спортивных режимов превысило 150. 

Xiaomi уверяет, что точность отслеживания сна выросла на 7,9%, а мониторинг сердечного ритма стал точнее на 16%.

Браслет получил линейный вибромотор и поддерживает 20 режимов вибрации в разных сценариях.

Яркость увеличилась вдвое: с 600 нит (Xiaomi Band 8) до 1200 нит в новой модели.

Однако следует знать, что Mi Band 9 не поддерживает приложение Zepp (Приложение для управления, отслеживания спортивной деятельности, сна, мониторинга и синхронизации данных носимой электроники Xiaomi), что может создать неудобство для некоторых пользователей.

Пока устройство доступно только в Китае. Позже оно может появиться на популярных маркетплейсах. Цена зависит от модели и ее характеристик. Так, обычная металлическая версия фитнес-браслета обойдется в 249 юаней (~35 долларов США). Версию с NFC оценили в 299 юаней (~42 доллара США), а модель с керамическим корпусом будет стоить 349 юаней (~48 долларов США). ///nCa, 29 июля 2024 г.

 

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