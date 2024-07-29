Мазь из туркменской полыни: инновация в фармацевтике

Учёные лаборатории технологий фармацевтического производства Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана разработали однопроцентную мазь на основе эфирного масла туркменской полыни – эндемического лекарственного растения, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Разработка, авторами которой являются доктор химических наук Дурдымырат Гадамов, кандидат биологических наук Алламырат Акмырадов и аспирант Берди Бердыев, получила ограниченный патент Государственной службы по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана.

Туркменская полынь, произрастающая на обширных территориях Центрального Копетдага, содержит множество активных веществ, используемых в медицине.

Полученная мазь обладает эффективным фармакологическим действием. Она наносится на поверхность кожи для уменьшения боли и воспаления в мышцах и суставах, также может применяться в качестве антисептического, противовоспалительного и противогрибкового средства, используемого при лечении кожных инфекций.

Кроме того, мазь обладает необходимыми свойствами для стимулирования кровообращения и способствует ускоренному заживлению ран. Получение мази отличается от других не только способом получения эфирного масла, но и целебными свойствами применяемого сырья.

Оригинальность данной разработки заключается в технологии извлечения эфирного масла из сырья (полыни туркменской), которое осуществляется в несколько стадий. Предлагаемый способ также включает паровую дистилляцию, т.е. при получении рассматриваемого вещества происходит процесс разделения компонентов смеси с использованием перегретого пара. Таким образом, целебную основу мази составляет эфирное масло из туркменской полыни.

Человечество использует полынь в медицинских целях уже не одно тысячелетие. Из 32 видов полыни, встречающихся на территории Туркменистана, 17 произрастают в горах и предгорьях Копетдага и четыре из них являются эндемическими, то больше нигде не встречаются. ///nCa, 29 июля 2024 г.