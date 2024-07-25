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В 2023 году турпоток из Туркменистана в Казахстан увеличился почти в четыре раза

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В 2023 году туристический поток из Туркменистана в Казахстан увеличился почти в четыре раза и составил порядка 20 тысяч человек. Об этом сообщил министр спорта и туризма Казахстана Ермек Маржикпаев на встрече с Послом Туркменистана Батыром Реджеповым (22 июля 2024 г).

Благодаря изобилию ресурсов и локаций в Казахстане развиваются практически все виды туризма: экотуризм, этнотуризм, агротуризм, деловой, приключенческий туризм и другие.

Министр предложил активно развивать туризм между двумя странами, в том числе посредством участия представителей туристических компаний Туркменистана на выставках, которые проводятся в Казахстане.

Обсуждая вопросы сотрудничества в области спорта, министр также подчеркнул, что в мае на заседании Глав Правительств СНГ город Ашхабад был объявлен «Городом новых спортивных возможностей СНГ».

«Хочу искренне поздравить с присвоением этого статуса и пожелать достижения высоких результатов в спорте. Уверен, что это будет способствовать дальнейшему развитию физической культуры и спорта на территории Туркменистана. Мы, со своей стороны, готовы поддержать Ваши инициативы и развивать наше сотрудничество», – сказал глава ведомства.

В свою очередь, господин Посол озвучил ряд инициатив и проектов в спортивной и туристической сферах, которые будут способствовать укреплению сотрудничества. Также инициировал подписание меморандума о взаимопонимании в сфере спорта.

В заключение встречи, Маржикпаев пригласил Реджепова принять личное участие на официальной церемонии открытия 5-ых Всемирных игр кочевников. ///nCa, 25 июля 2024 г.

 

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