ФАО и Туркменистан обсудили проект по поддержке экосистем и природных решений в сельском хозяйстве

В Ашхабаде в гибридном формате прошло межведомственное совещание сотрудников государственных учреждений экологической, сельскохозяйственной областей, представителей научной сферы с участием экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В повестку дня встречи вошли вопросы формирования портфеля совместных мероприятий в рамках дочернего проекта ФАО, который в Туркменистане призван поддержать экосистемы и природные решения в сельском хозяйстве для усиления устойчивости биоразнообразия и агропроизводства к последствиям изменения климата.

О контенте национального проекта для Туркменистана по видеосвязи сообщила специалист ФАО по природным ресурсам Эветта Зенина. Лектор представила экобезопасные практики, благоприятствующие природе и сельскохозяйственным ландшафтам, водным экосистемам. Для демонстрации различных техник предлагается развернуть несколько пилотных участков на территориях, близких к реке Амударья. Прежде всего это будет Лебапский велаят.

По словам Каана Башарана из ФАО, проект предлагает межсекторальное сотрудничество, долгосрочное планирование, ландшафтный менеджмент, цифровой мониторинг в режиме реального времени, гармонизацию технических и технологических рамок, формирование устойчивых социально-экономических экосистем.

Проект для Туркменистана – один из семи, находящихся «под зонтиком» региональной программы «Cawln», которая запускается в Центральной Азии в будущем году, где каждое государство будет разрабатывать ту тему, которая наиболее интересна, например, Казахстан заинтересован восстанавливать пастбища, Кыргызстан желает улучшить лесные угодья и т.д.

Пятилетняя программа будет профинансирована Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), включая и двухлетний подготовительный период для оформления страновых проектных предложений.

Программа направлена на повышение устойчивости агропродовольственных ландшафтов Центральной Азии путём рекультивации и оздоровления экосистем.

Её задачи – улучшение состояния орошаемых и возделываемых земель, пастбищ, продвижение так называемых экосистемных услуг, цифровых и ГИС-технологий.

В целом работа проекта затронет бассейны трёх рек – Амударьи, Пянджа и Зеравшана, где возможны локальные подпроекты с привлечением различных доноров для проведения научно-практической работы на малых реках и водоёмах, водосборах.

В ходе встречи были озвучены предложения касательно содержания будущего проекта. В частности, было указано на необходимость практической работы по сбережению и восстановлению тугайных лесов вдоль береговой линии Амударьи, жизнь которых зависит от разливов реки, случающихся всё реже. Туркменская сторона также предложила уделить внимание точному земледелию и ресурсосберегающим практикам.

Сотрудничество с ФАО базируется на Рамочной программе о сотрудничестве на 2021–2025 годы. По этому документу Туркменистан принял участие в региональных проектах, охвативших Центральную Азию, Кавказ, Турцию, которые касались борьбы с саранчовыми, ржавчинными болезнями пшеницы и селекции устойчивых сортов, сокращением продовольственных потерь и пищевых отходов, развитием рыбного хозяйства и аквакультуры, комплексным природопользованием в засушливых условиях на засолённых ландшафтах.

В мае 2024 года министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства подписали с ФАО документы по новым проектам «Наращивание потенциала для климатоустойчивого управления водными ресурсами» и «Разработка цифровых решений для устойчивого управления пастбищами». ///nCa, 24 июля 2024 г.