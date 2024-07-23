Посольство Израиля в Туркменистане и общественная организация “Кейик Окара” предоставили школьные сумки и канцелярские принадлежности для детей из социально-уязвимых семей

Общественная организация Кейик Окара при поддержке представительства посольства Израиля в Туркменистане предоставило школьные рюкзаки со школьными принадлежностями для детей из социально-уязвимых семей, многодетных семей, семьи с детьми инвалидами, матери одиночки не трудоустроенные, семьи с низким достатком.

Всего представительство посольства Израиля в Туркменистане предоставило 77 школьных рюкзаков со школьными принадлежностями.

Семьи были приглашены в офис ОО «Кейик Окара» и в торжественной обстановке детям были вручены школьные рюкзаки со школьными принадлежностями.

Общественная организация «Кейик Окара» и получатели подарков выражают благодарность за внимание и заботу представительству посольства Израиля в Туркменистане и надеются на дальнейшее сотрудничество и поддержку./// Общественная организация «Кейик Окара», 23 июля 2024 г.

Несколько фото с мероприятия:



