Вдоль маршрута газопровода ТАПИ может быть проложена региональная железная дорога

Пакистан и Туркменистан, вероятно, объявят на следующей неделе о строительстве железнодорожной линии вдоль маршрута проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) для улучшения региональной связности и обеспечения надежного транспортного сообщения между двумя странами, сообщили Business Recorder хорошо информированные источники.

Проект, вероятно, станет решений, которые будут приняты на шестом заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Пакистаном и Туркменистаном, которое состоится 22-24 июля 2024 года. Председатель Кабинета министров и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, возглавит делегацию своей страны.

Недавно министр по экономическим вопросам д-р Казим Нияз провел межведомственную встречу для обсуждения хода реализации итогов пятой сессии МПК, в которой принял участие посол Туркменистана в Пакистане.

В ходе встречи торговый представитель сообщил, что объем торговли между Пакистаном и Туркменистаном намного ниже реального потенциала. В 2022-2023 финансовом году объем торговли между обеими странами составлял 8 миллионов долларов, в то время как в этом году он снизился до 4,85 миллионов долларов. Он подчеркнул, что стороны рассматривают Соглашение о транзитной торговле.

Министерству торговли было поручено разработать предложения до проведения 6-й сессии МПК.

Председатель встречи также обратился к послу Туркменистана в Пакистане с ускорить подписание Соглашения о транзитной торговле.

Посол Пакистана в Туркменистане также обратился к представителю Министерства торговли с просьбой представить в Министерство иностранных дел подробное предложение о создании Торгового дома.

Представитель Министерства энергетики (нефтяного подразделения) представил обновленный отчет о сотрудничестве по проекту газопровода ТАПИ и заявил, что первое заседание Совместной рабочей группы по нефти и газу с пакистанской стороны предлагается провести 23-24 июля 2024 года. Ожидается ответ от туркменской стороны.

Председатель поручил представителю Министерства энергетики представить в министерство экономических связей (подразделение по экономическим связям) последний обновленный ответ в письменном виде, а также в посольство Пакистана в Туркменистане. Он также обратился к послу Туркменистана в Пакистане с просьбой ускорить формирование СРГ с туркменской стороны и поручил провести первое заседание в виртуальном формате.

Представитель Министерства энергетики (Энергетический подразделение) сообщил, что туркменская сторона ожидает информации о проекте ТАП. Председатель обратился к послу Туркменистана в Пакистане с просьбой оказать содействие в этом вопросе.

В ходе встречи представитель Министерства авиации сообщил, что Пакистан и Туркменистан заключили соглашение о воздушном сообщении, которое позволяет назначенным авиакомпаниям выполнять в общей сложности 4 еженедельных рейса на самолетах A3lO/8757 из Исламабада и Лахора, которые являются назначенными пунктами назначения туркменских авиалиний в Пакистане.

Однако между двумя государствами не работает ни одна авиакомпания. Более того, представитель просила предоставить 5-ю свободу передвижения для промежуточных пунктов и пунктов за пределами Ашхабада и облегчит визовый режим для граждан Пакистана.

Председатель обратился к послу Туркменистана в Пакистане с просьбой оказать содействие в этом отношении и поручил Министерству авиации как можно скорее предоставить последнюю обновленную информацию о статусе вопроса.

Более того, посол Туркменистана в Пакистане обратился с просьбой передать туркменской стороне по дипломатическим каналам предложение о предоставлении права на 5-ю свободу передвижения.

В ходе встречи посол Пакистана в Туркменистане подчеркнул важность проведения Рабочей группы по сельскому хозяйству для обсуждения текущих переговоров о закупке карбамида.

Посол Пакистана в Туркменистане отметил, что существует огромный потенциал сотрудничества в области культуры, который еще не раскрыт.

Он обратился к представителю Министерства национального наследия и культуры с просьбой инициировать установку статуи Мухаммад Али Джинна и Алламы Мухаммада Икбала в парковом комплексе Махтумкули и создать Пакистанский уголок в Национальной библиотеке Туркменистана. ///первоначально опубликовано Business Recorder, 21 июля 2024 г.