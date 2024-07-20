Туркменистан, Казахстан и Афганистан активизируют транспортное сотрудничество

19 июля 2024 года в рамках проходящего в г. Актау (Казахстан) Первого торгово-логистического форума «Север-Юг» состоялась трёхсторонняя встреча руководителей транспортных ведомств Туркменистана, Казахстана и Афганистана, в ходе которой был обсужден широкий комплекс вопросов, связанных с дальнейшим наращиванием потенциала сотрудничества между тремя государствами в транспортной сфере.

В частности, стороны обсудили условия транспортировки грузов по маршруту Казахстан – Туркменистан – Афганистан с дальнейшим выходом в Пакистан. Одновременно с этим на вышеуказанной трехсторонней встрече были рассмотрены возможности участия туркменской, афганской и казахстанской сторон в реализации проекта строительства железной дороги от туркмено-афганской границы до города Герат (Афганистан).

В ходе переговоров было подчеркнуто, что транспортный маршрут «Казахстан-Туркменистан-Афганистан» является важной составной частью транзитного коридора «Север-Юг», эффективное использование которого позволит обеспечить на первоначальном этапе перевозки грузов в объеме от 5 до 8 миллионов тонн, а в перспективе – от 20 до 30 миллионов тонн.

/// nCa, 20 July 2024 [in cooperation with MFA Turkmenistan]

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