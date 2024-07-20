Казахстан, Туркменистан и Иран подписали Дорожную карту по развитию восточной ветки коридора Север-Юг

Казахстан, Иран, Туркменистан и Россия подписали Дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута транспортного коридора «Север-Юг» на 2024 – 2025 годы, передает Министерство транспорта Казахстана.

Реализация данного документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 миллионов тонн в год, а к 2030 году до 20 миллионов тонн.

«Казахстан намерен продолжить активное участие в развитии Восточной ветки МТК Север-Юг, которая обладает наиболее высоким потенциалом роста грузопотоков до 2030 года и представляется наиболее безопасной для кратчайшего транзита к Индийскому океану. Поэтому, необходимо приступить к практической реализации подписываемой сегодня Дорожной карты по синхронному развитию потенциала восточного маршрута МТК «Север – Юг», проходящих по территориям Казахстана, России, Туркменистана и Ирана», — отметил глава Министерства транспорта Марат Карабаев.

Подписание документа состоялась на полях первого транспортного торгово-экспортного форума «Север-Юг», который прошел в Актау с 19 по 20 июля. ///nCa, 20 июля 2024 г.