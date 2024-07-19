Необходимо избавиться от стигматизации генетически модифицированных культур

Отчет nCa

Генетически модифицированные культуры являются жертвами по ассоциации. Они получают плохую репутацию только потому, что к их названию прилагается слово “генетически модифицированные”.

Пришло время проверить реальность. — Мы не можем сетовать на мировой голод, одновременно поощряя отвращение к генетически модифицированным культурам.

Необходимо снять это неоправданное клеймо с ГМ-культур.

Главным образом, мы хотели бы привести доводы в пользу генетически модифицированной пшеницы. — Пшеница является основной продовольственной культурой в Центральной Азии. Даже при прожиточном минимуме человек не может обойтись без хлеба. Неурожай пшеницы может привести к катастрофе.

Для начала давайте познакомимся с некоторыми основными сведениями о ГМО-культурах. Для этого хорошим источником достоверной информации является брошюра, выпущенная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Вот текст брошюры:

Что такое ГМО?

ГМО (генетически модифицированный организм) – это растение, животное или микроорганизм, генетический материал (ДНК) которого был изменен с использованием технологии, которая обычно включает специфическую модификацию ДНК, включая перенос определенной ДНК от одного организма к другому. Ученые часто называют этот процесс генной инженерией.

Безопасны ли ГМО-продукты, представленные на рынке?

Да. ГМО-продукты тщательно изучаются перед их поступлением в продажу, чтобы убедиться, что они так же безопасны, как и те, которые мы употребляем в пищу в настоящее время. Эти исследования показывают, что ГМО-продукты влияют на организм не иначе, чем продукты, не содержащие ГМО.

Влияют ли ГМО на ваше здоровье?

Продукты, содержащие ГМО, так же полезны и безопасны для здоровья, как и их аналоги, не содержащие ГМО. Некоторые ГМО-растения были модифицированы для повышения их питательной ценности. Примером могут служить ГМО-соевые бобы с более полезными маслами, которые можно использовать вместо масел, содержащих транс-жиры. С тех пор как в 1990-х годах появились ГМО-продукты, исследования показали, что они так же безопасны, как и продукты без ГМО.

Кроме того, исследования показывают, что ГМО-растения, которые скармливают сельскохозяйственным животным, так же безопасны, как и корма для животных, не содержащие ГМО.

Вызывают ли ГМО аллергию?

Нет. Большинство пищевых аллергий вызывается аллергенами, содержащимися всего в девяти продуктах: арахисе, лесных орехах, молоке, яйцах, пшенице, сое, моллюсках, кунжуте и рыбе. Например, соя – это аллергенный продукт, который можно найти в ГМО-версии. Если у вас аллергия на продукты, приготовленные с использованием традиционной (не содержащей ГМО) сои, у вас будет аллергия на продукты, приготовленные с использованием ГМО-сои. Если у вас нет аллергии на продукты, приготовленные с использованием традиционной сои, у вас не будет аллергии на продукты, приготовленные с использованием ГМО-сои. Ученые, разрабатывающие ГМО, проводят тесты, чтобы убедиться, что аллергены не передаются из одной пищи в другую. Исследования показывают, что продукты с ГМО не чаще вызывают аллергию, чем продукты без ГМО.

Риск развития рака

ГМО-культуры не подвергаются таким изменениям, которые могли бы увеличить риск развития рака у людей или животных, которые их употребляют в пищу. Анализ данных, проведенный Национальной академией наук, инженерии и медицины, показал, что динамика заболеваемости раком в Соединенных Штатах схожа с показателями в Европе и Великобритании, где люди употребляют меньше продуктов, содержащих ГМО. Заболеваемость раком не связана с употреблением ГМО.

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На веб-сайте Национальной медицинской библиотеки (США) опубликована исследовательская работа, написанная Вильгельмом Клюмпером и Матином Каймом и отредактированная Эмидио Альбертини. Название статьи: “Метаанализ воздействия генетически модифицированных культур”.

Краткое изложение результатов исследования гласит: в среднем внедрение ГМ-технологий привело к сокращению использования химических пестицидов на 37%, повышению урожайности сельскохозяйственных культур на 22% и увеличению прибыли фермеров на 68%. Рост урожайности и сокращение использования пестицидов в большей степени характерны для культур, устойчивых к насекомым, чем для культур, устойчивых к гербицидам. Рост урожайности и прибыли в развивающихся странах выше, чем в развитых.

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Кукуруза уже широко выращивается среди основных сельскохозяйственных культур. Около 90% кукурузы, хлопка и сои, выращиваемых в США, являются генетически модифицированными.

Что касается риса, то Золотой рис – это разновидность риса (Oryza sativa), полученная с помощью генной инженерии для биосинтеза бета-каротина, предшественника витамина А, из съедобных частей риса. По мнению ряда исследователей, он предназначен для производства обогащенных продуктов питания, которые будут выращиваться и потребляться в районах с дефицитом витамина А. Генетически модифицированный золотистый рис может содержать в 23 раза больше бета-каротина, чем оригинальный золотистый рис.

Золотой рис, как правило, считается безопасным: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Министерство здравоохранения Канады, Международный научно-исследовательский институт риса и Фонд Билла и Мелинды Гейтс поддерживают его использование. Проект столкнулся со значительным противодействием со стороны экологических активистов и антиглобалистов, которые указывают на связанные с ним риски, связанные с биоразнообразием, непредвиденными последствиями для здоровья и социально-экономическими проблемами. В 2016 году 107 нобелевских лауреатов написали открытое письмо Гринпис и его сторонникам, в котором попросили их отказаться от своей кампании против генетически модифицированных культур в целом и золотого риса в частности.

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В настоящее время существует только один сорт генетически модифицированной пшеницы, который готов к промышленному выращиванию.

Это HB4, разработанный аргентинской компанией Bioceres.

Он показал более высокую урожайность в условиях засухи. Сорт назван в честь экспрессии фактора транскрипции HaHB4 в подсолнечнике и также известен как линия IND-00412-7.

Эмма Ковак, старший аналитик по продуктам питания и сельскому хозяйству Breakthrough, пишет в статье, опубликованной 4 апреля 2022 года: “Уроки, извлеченные из опыта Аргентины, важны, поскольку другие страны решают, хотят ли они последовать их примеру. Аргентинская генно-инженерная, устойчивая к засухе пшеница, получившая название HB4, может принести большие экологические выгоды, но выбор других стран будет определять их масштабы”.

“Способность HB4 лучше расти при меньшем количестве воды может помочь сократить землепользование. Поскольку урожайность пшеницы в Аргентине упала, посевные площади увеличились. С такой проблемой сталкиваются во всем мире: чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на растениеводческую продукцию, такую как пшеница, необходимо увеличить урожайность и/или общую площадь посевов. В глобальном масштабе такое расширение сельскохозяйственных угодий приводит к обезлесению, которое приводит к выбросу парниковых газов и оказывает негативное воздействие на биоразнообразие, а также на экосистемные услуги, такие как фильтрация воды. С 2000 года 102 миллиона гектаров земли, что почти соответствует площади Египта, во всем мире были преобразованы из земель с естественной растительностью в пахотные земли (не включая пастбища). Повышение урожайности является ключом к удовлетворению растущего спроса на продовольствие без расширения сельскохозяйственных угодий. Без какого-либо увеличения производительности сельского хозяйства к 2050 году во всем мире потребуется расчистить более 1 миллиарда гектаров пахотных земель, что превышает площадь Китая, чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос”, — пишет Ковак.

Эффективность HB4 впечатляет: “Разработчик пшеницы HB4 Bioceres утверждает, что урожайность этого сорта выше до 20% по сравнению с другими аналогичными сортами, которые не были генетически модифицированы для обеспечения устойчивости к засухе. Дополнительные данные были получены благодаря более масштабным посадкам, проведенным по всей Аргентине в сезоне 2021/22. По сравнению с аналогичными сортами пшеницы без признака HB4, пшеница HB4 показала среднюю прибавку урожая на 49% при плохих условиях выращивания, на 12% при умеренных условиях выращивания и снижение урожайности на 11% при хороших условиях выращивания (качество условий выращивания может зависеть от других факторов, помимо засухи). Проблема снижения урожайности при благоприятных условиях выращивания была решена, и в течение следующих сезонов будет проводиться поэтапное внедрение улучшенных семян. Тем временем важно будет разработать стратегию посадки пшеницы HB4 в зависимости от ожидаемых условий засухи. Средняя урожайность пшеницы HB4 при любых условиях в сезоне 2021/22 составила 13%, и, несмотря на преобладание засухи, достаточное количество осадков в критические периоды снизило влияние засухи на урожайность. Фермеры остались довольны пшеницей HB4, причем удовлетворенность была выше в регионах, где она в наибольшей степени повысила урожайность”.

Эмма Ковак развивает эту аргументацию еще больше: “По нашим оценкам, выращивание засухоустойчивой пшеницы HB4 на одной трети посевных площадей Аргентины может сократить глобальные выбросы парниковых газов как минимум на 0,86 миллиона метрических тонн эквивалента CO2 в год, если урожайность увеличится на 13%, и до 1,29 млн тонн CO2 в год, если урожайность увеличится на 20%. Экономия на выбросах парниковых газов составляет 34% и 51% от ежегодных выбросов на фермах при производстве пшеницы в Аргентине соответственно”.

Здесь представлена первая в мире генно–инженерная пшеница – Эмма Ковак

https://thebreakthrough.org/issues/food-agriculture-environment/the-worlds-first-genetically-engineered-wheat-is-here

“Если больше стран разрешат фермерам выращивать генетически модифицированную засухоустойчивую пшеницу HB4, можно будет избежать еще большего расширения пахотных земель и выбросов парниковых газов, а также повысить урожайность и продовольственную безопасность. Многие другие страны в настоящее время находятся в процессе принятия решения о том, импортировать пшеницу HB4 или выращивать ее внутри страны. Их решения важны, потому что пшеница является основной культурой для 35% населения земного шара и обеспечивает 20% пищевых калорий во всем мире, но изменение климата угрожает ее производству. Чем больше стран будут принимать пшеницу HB4, тем больше они будут адаптировать свое производство пшеницы к более сухому климату”, – пишет Ковак.

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16 мая 2024 года аргентинская компания Bioceres заявила, что начала продавать в стране свои генетически модифицированные семена пшеницы HB4, что стало первым случаем в мире, когда были проданы генетически модифицированные семена пшеницы, сообщает ECHEMI, компания по обслуживанию цепочки поставок химикатов со штаб-квартирой в Гонконге, предоставляющая поставку химического сырья, исследования и анализ, маркетинг, дистрибуцию, логистику и электронную коммерцию.

Название компании – Echemi – происходит от аббревиатуры “Электронная коммерция химической продукции”.

Генеральный директор Bioceres Федерико Трукко (Federico Trucco) заявил, что первые семена будут направлены розничным продавцам сельскохозяйственной продукции в Аргентине. Семена пшеницы HB4 получают все большее признание по мере того, как генетически модифицированная пшеница получает все больше разрешений от правительств и промышленных групп, и ожидается, что Bioceres выведет этот инновационный продукт на мировой рынок.

Впервые в мире! Аргентина продает на коммерческой основе семена генетически модифицированной пшеницы HB4 (устойчивость к засухе + устойчивость к глюфосинату аммония).

https://www.echemi.com/cms/1886108.html

Семена пшеницы HB4 одобрены для использования в пищевых продуктах и кормах в таких странах, как Аргентина, Соединенные Штаты, Бразилия, Австралия, Колумбия, Новая Зеландия, Нигерия, Южная Африка, Индонезия и Парагвай. Следует особо отметить, что Аргентина и Бразилия одобрили коммерческое выращивание пшеницы HB4.

Будучи первой страной, одобрившей крупномасштабное выращивание ГМ-пшеницы и планирующей вывести ее на рынок, Аргентина находится на передовой мировой разработки и коммерциализации ГМ-пшеницы. Еще в 2013 году Аргентина планировала вывести на рынок генетически модифицированную пшеницу в течение трех лет. В октябре 2020 года Аргентина впервые одобрила выращивание и продажу генетически модифицированной пшеницы HB4, став первой страной в мире в этой инновации. В то время Bioceres сообщала, что Аргентина засевала около 55 000 гектаров пшеницы HB4, стремясь расширить производство этой культуры.

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Возможно, для Центральной Азии было бы целесообразно связаться с аргентинской компанией Bioceres, чтобы выяснить, подходит ли этот генетически модифицированный сорт для почвенных и климатических условий региона. Также было бы полезно самостоятельно проверить безопасность HB4 для людей и животных.

Семена, полученные от Bioceres, должны быть выращены в контролируемых условиях, чтобы тестируемая культура прошла строгий стресс-тест. /// nCa, 19 июля 2024 г.