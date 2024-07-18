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Вновь назначенный Посол Казахстана вручил главе Туркменистана верительные грамоты

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В среду, 17 июля, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла Казахстана в Туркменистане Нурлана Ногаева, который вручил главе государства верительные грамоты.

В начале встречи Посол передал главе Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову приветствия от Президента Касым-Жомарт Токаева.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что сегодня дружественные и добрососедские связи между двумя государствами носят долгосрочный и стратегический характер.

Затем состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений.

Стороны подчеркнули позитивный характер сотрудничества между обеими странами в рамках международных и региональных структур, таких, как Организация Объединённых Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация Экономического Сотрудничества, а также на пространстве СНГ. В данной связи отмечалась успешность координации усилий на платформе региональных механизмов, в частности, Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и нового сотрудничества в формате «Центральная Азия плюс».

В ходе обсуждения торгово-экономических отношений, Президент подтвердил заинтересованность Туркменистана в дальнейшем развитии взаимодействия в этом направлении. В числе перспективных направлений названы энергетика и транспорт, с учетом того, что огромные запасы природных ресурсов и благоприятные географические особенности двух стран создают возможности для осуществления взаимовыгодных проектов в этих областях.

В продолжение акцент был сделан на важности укрепления культурно-гуманитарных связей. В данном контексте Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан в текущем году широко отмечает 300-летие со дня рождения великого мыслителя и поэта Махтумкули Фраги.

Примерами позитивного сотрудничества в области культуры выступают недавние события, в том числе установление скульптуры известному казахстанскому композитору и музыканту Курмангазы Сагырбайулы в новом культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги» в Ашхабаде, проведение Дней культуры Туркменистана в Казахстане, открытие памятника Махтумкули Фраги в Астане.

В завершении встречи, Посол Ногаев заверил главу государства в том, что будет содействовать дальнейшему развитию дружественных отношений и всестороннему расширению плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и Казахстаном.///nCa, 18 июля 2024 г.

 

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